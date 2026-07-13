В Пермском крае начали поиски пропавшей после наводнения художницы Косаревой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Информация об инциденте поступила спасателям вечером 10 июля, после чего была организована поисковая миссия, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Фотограф Олег Чегодаев уточнил, что пропавшей оказалась Олеся Косарева, дом которой смыло на выходных. По его словам, мать девушки просит откликнуться очевидцев трагедии на реке Чусовой в надежде на спасение дочери.

В июне в Оренбургской области спасатели эвакуировали почти 100 человек из-за сильных дождей.

В том же месяце в Ингушетии поисковые отряды обнаружили тело пропавшего на реке Сунжа восьмилетнего мальчика.

В мае спасатели обнаружили тело упавшей в горную реку в Южной Осетии россиянки.