Очевидцы рассказали о запрете купания на месте обрушения пирса

Обрушившийся в Приморье пирс был закрыт для купания

Tекст: Денис Тельманов

Купание на пляже в бухте Муравьиная в Артеме, где произошло обрушение пирса, было официально запрещено, передает РИА «Новости».

По словам местных жителей, конструкция давно считалась заброшенной, однако внешне не вызывала опасений, и люди продолжали использовать ее для прыжков в воду.

«На этом пляже вообще купание запрещено», – рассказала очевидица происшествия. Она добавила, что в момент обрушения на пирсе и под ним находилось много детей.

После инцидента отдыхающие самостоятельно вытащили на берег четырех пострадавших, включая подростка, которому спасли жизнь, наложив жгут на ногу.

По данным Следственного комитета по Приморью, рухнувший пирс принадлежит неработающей базе отдыха «Мостовик», которой владеет частная компания.

В результате происшествия пострадали четыре человека, среди которых трое подростков 14, 15 и 16 лет. Все они госпитализированы в городскую больницу Артема.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в приморской бухте Муравьиная обрушился пирс.