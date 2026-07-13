Лукашенко призвал не бояться привлечения трудовых мигрантов в Белоруссию

Tекст: Дарья Григоренко

В ходе недавнего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Минск обсуждался вопрос привлечения работников из этой страны, отмечает БелТА.

«Этого бояться не надо, но это будут постоянно разогревать [оппоненты]», – сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в ближайшее время около 200 граждан Узбекистана готовы приехать на работу в Витебскую область, где ощущается нехватка кадров. Глава государства отметил необходимость рассредоточения мигрантов по регионам, в том числе на юго-востоке Могилевской области. Белоруссия готова рассматривать варианты дополнительной подготовки кадров и приветствует приезд работников с семьями.

Лукашенко пояснил, что процесс миграции будет находиться под строгим контролем. Он признал, что республика не сможет обойтись без найма иностранной рабочей силы из-за нехватки собственных кадров в некоторых сферах. Предложение о сотрудничестве с Узбекистаном также включает инвестиции в производство продовольствия с последующим экспортом на узбекский рынок.

Глава администрации президента Дмитрий Крутой добавил, что Шавкат Мирзиёев взял под личный контроль вопрос отправки специалистов в Белоруссию. В настоящее время на учете в республике состоят 7 тыс. граждан Узбекистана, многие из которых уже успешно работают.

Президент Белоруссии подчеркнул важность создания должных условий для жизни мигрантов, включая обеспечение жильем и предоставление равных прав.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил граждан Узбекистана на работу в республику.

Годом ранее глава государства призвал привлекать иностранных специалистов для устранения дефицита кадров.

Чуть позже белорусский лидер позитивно оценил результаты эксперимента по найму узбекских мигрантов в колхозы.