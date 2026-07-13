Налоговая заблокировала российские счета блогера Дани Милохина

Tекст: Денис Тельманов

Отечественные фискальные органы ограничили операции по картам популярного блогера на родине, передает РИА «Новости». Соответствующее решение было принято девятого июля.

Официальной причиной указано «непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока». Помимо этого, за молодым человеком числится задолженность перед управлением казначейства в размере 500 рублей за штрафы и возмещение ущерба.

Известно, что инфлюенсер покинул страну несколько лет назад. Согласно последним публикациям в социальных сетях, сейчас он проживает в Дубае, где устроился работать курьером по доставке еды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года налоговые органы заблокировали семь банковских счетов Дани Милохина из-за долга в 50 тыс. рублей. Позже ФНС разъяснила порядок приостановки операций по счетам россиян только на сумму имеющейся задолженности.

Ранее блогер покинул Россию после призывов отправить его на срочную службу в армию.