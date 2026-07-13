Похищенную нацистами картину нашли среди мусора в Амстердаме

Украденную нацистами картину Золотого века нашли среди мусора в Амстердаме

Tекст: Мария Иванова

Житель Амстердама Роберт ван дер Хук обнаружил ценное произведение искусства по пути на работу, передает ТАСС.

Мужчина ехал на велосипеде вдоль канала и заметил картину в груде вещей, приготовленных для вывоза мусорщиками. «Она лежала среди кучи мусора, явно предназначенного для вывоза городской службой уборки улиц», – рассказал он.

Найденная работа представляет собой диптих с изображением интерьера амстердамской церкви Ньиве Керк. Предполагается, что автором полотна является нидерландский живописец Хендрик ван дер Бург, творивший в эпоху Золотого века. Картина принадлежала известному арт-дилеру Жаку Гудстиккеру, который бежал из страны в 1940 году после оккупации и погиб. Его обширная коллекция была разграблена нацистами.

Арт-детектив Артур Бранд сообщил, что сейчас произведение искусства готовят к передаче законным наследникам. Месяцем ранее специалисту удалось найти еще одну работу из собрания Гудстиккера, которая десятилетиями хранилась у потомков генерала СС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года в Аргентине обнаружили украденную нацистами картину из коллекции Жака Гудстиккера.

Осенью 2024 года полиция Нидерландов задержала подозреваемого в краже двух работ Энди Уорхола из местной галереи. Весной того же года польские пограничники изъяли у гражданина Украины похищенное из голландского музея старинное полотно.