В Суздале открылся Второй Летний музыкальный фестиваль Мацуева

Торжественные мероприятия прошли 12 июля на территории древнего кремля. Президент России Владимир Путин направил официальное приветствие участникам, организаторам и гостям масштабного культурного форума.
«Отрадно, что ваш фестиваль обретает традиции, становится заметным событием в культурной и общественной жизни страны», – подчеркнул глава государства в своем обращении.
В церемонии открытия приняли участие художественный руководитель Денис Мацуев, министр культуры Ольга Любимова и другие почетные гости.
Музыкальная программа вечера включала два выдающихся произведения Людвига ван Бетховена в исполнении симфонического оркестра Татарстана и хора «Мастера хорового пения». Фактически праздник стартовал чуть раньше показами оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» у стен Александровского монастыря.
Продюсер проекта Кирилл Косенко пояснил журналистам, что организаторы намеренно соединили разные жанры для привлечения широкой аудитории. Разнообразная программа, включающая джаз, симфонические концерты и литературные встречи, продлится до 19 июля.