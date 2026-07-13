Песков не стал комментировать слухи о покушении на Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать публикации о возможном покушении на президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля пояснил, что не располагает подобными сведениями.

«Я никак не стал бы комментировать это сообщение, потому что не располагаю такой информацией. И не знаю, с каким доверием можно относиться к этим израильским источникам», – заявил Песков.

Ранее израильская пресса распространила информацию о том, что на президента США якобы готовилось покушение. Отмечалось, что инцидент мог произойти во время поездки американского лидера в Анкару, где 7-8 июля проходил саммит Североатлантического альянса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский телеканал сообщил о подготовке Ираном покушения на Дональда Трампа в Турции.

В апреле Белый дом назвал стрельбу на ужине в Вашингтоне попыткой убийства американского лидера.

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