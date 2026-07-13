Bloomberg: Европа проиграла космическую гонку из-за нехватки тяжелых ракет

Bloomberg: Европа отстала в освоении космоса из-за дефицита ракет-носителей

Tекст: Мария Иванова

Европейским государствам не хватает технических возможностей для регулярных полетов на орбиту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

«В этой разгорающейся гонке отсутствует Европа, которая спотыкается о несогласованность интересов, ограниченность национальных бюджетов и недостаток необходимой части космических технологий – достаточного количества тяжелых ракет-носителей для совершения множественных полетов на орбиту ежегодно», – отмечают западные журналисты.

Регион заметно уступает России, США и Китаю, которые за последние пять лет вложили в отрасль более 200 млрд долларов. Местные стартапы провели лишь несколько запусков, сделав упор на многоразовость аппаратов. Из-за малой полезной нагрузки такие ракеты сложно использовать в военных целях.

При этом Минобороны Германии планирует вывести на орбиту в 2027 году четыре экспериментальных спутника с наступательным функционалом для разведки и создания помех.

Москва последовательно выступает против милитаризации околоземного пространства. В российском МИД неоднократно подчеркивали, что страны НАТО пытаются превратить космос в новую арену боевых действий. В качестве своих главных оппонентов Североатлантический альянс обозначает Россию и Китай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер призвал срочно разработать собственную многоразовую ракету-носитель.

Немецкий концерн Rheinmetall совместно с компанией OHB начал переговоры по созданию военной спутниковой группировки.

Вооруженные силы ФРГ запланировали развернуть на орбите до 1,2 тыс. аппаратов связи и разведки. Это позволит создать вторую по величине спутниковую группировку в мире после американской Starlink.