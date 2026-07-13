Tекст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул значимость деятельности «Народного фронта» в рамках поддержки участников специальной военной операции, передает РИА «Новости».

«И конечно же, огромная роль принадлежит «Народному фронту» в решении проблем, связанных с обеспечением героев СВО, помощи тем, кто воюет на СВО», – сказал представитель Кремля.

Он также обратил внимание на успехи «Кулибин-клуба», созданного на базе организации. Это объединение выпускает обширный ассортимент востребованной на передовой продукции.

Данные вопросы планируется детально обсудить на встрече Владимира Путина с руководством движения в понедельник.

Помимо помощи военным, «Народный фронт» непрерывно работает с обращениями россиян на прямую линию президента. По словам Пескова, активисты в течение года ежедневно разбирают каждую поступившую жалобу. Благодаря этому граждане на местах регулярно видят реальное решение заявленных проблем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководством «Народного фронта».

В конце июня движение подвело итоги работы с профильными обращениями с прямой линии главы государства.

Ранее представители организации представили российскому лидеру разработанные инженерами «Кулибин-клуба» изделия для бойцов СВО.