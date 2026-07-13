Участник программы «Время героев» Мурашов стал замминистра в Челябинской области

Мурашов в прошлом году присоединился ко второму потоку президентской программы «Время героев».
«Оперативное реагирование на запросы жителей Челябинской области, прогнозирование и профилактика угроз – базовые принципы нашей работы», – прокомментировал свое назначение Мурашов.
Он добавил, что программа дала ему практические инструменты для принятия решений.
Губернатор Алексей Текслер выразил уверенность в эффективности нового руководителя на данном посту. Ранее более 110 выпускников президентского кадрового проекта заняли важные государственные должности, включая посты губернаторов и полномочных представителей главы государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, участник кадровой программы «Время героев» Святослав Харитонов занял пост заместителя министра сельского хозяйства Ростовской области.
В начале июня организаторы подвели итоги первого года обучения второго потока этого президентского проекта.
Немногим ранее выпускник программы Илья Агапов стал федеральным инспектором по Северной Осетии.