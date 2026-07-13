Песков заявил об отказе России доказывать пролеты дронов ВСУ через Прибалтику

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с использованием воздушного пространства стран Прибалтики украинскими беспилотниками, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Москва не намерена предоставлять доказательства пролетов дронов ВСУ над этими территориями.

«Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся», – заявил представитель Кремля.

Ранее страны Балтии выразили демарш МИД России после слов заместителя главы ведомства Михаила Галузина. Дипломат сообщил, что Латвия и другие прибалтийские государства уже предоставляли воздушные коридоры для украинских атак по российской территории. По словам Пескова, Россия внимательно следит за источниками угроз для приграничных и более глубоких районов страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Михаил Галузин сообщил о предоставлении прибалтийскими республиками воздушных коридоров для украинских беспилотников.

Позже дипломат обвинил соседние государства в игре с огнем из-за враждебных действий против Москвы.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало откровенной провокацией планы Латвии по строительству завода БПЛА на границе.