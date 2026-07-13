Минобороны Польши заявило о желании разместить американскую военную базу

Польша предложила США создать постоянную военную базу на западе страны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Варшава предлагает Вашингтону разместить постоянную военную базу США в западной части страны, передает РИА «Новости». Официальное предложение о создании такого объекта на польской территории было направлено американской стороне еще в начале июня.

«Мы выбрали две наиболее вероятные локализации, если речь идет об американской базе. Это Велькопольша и Нижняя Силезия», – заявил заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик в эфире радиостанции RMF FM.

При этом он уточнил, что окончательное решение пока не принято и могут появиться другие варианты размещения.

Выбор западного региона обусловлен стремлением обеспечить возможность оперативной переброски дополнительных сил НАТО. Замминистра подчеркнул, что польские власти на протяжении многих лет вкладывают средства в развитие логистической инфраструктуры аэропортов на западе страны для приема возможной военной помощи от Североатлантического альянса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Варшава официально предложила Вашингтону создать новую постоянную базу американских войск.

Позже премьер-министр республики Дональд Туск объявил о начале подготовки логистических и жилищных условий для солдат.

Возведение необходимой военной инфраструктуры обойдется польскому руководству более чем в три миллиарда долларов.