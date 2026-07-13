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    ЕС нашел лазейку в Черное море для своих военных кораблей
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    Галустян рассказал Путину о новом телешоу «Битва дронов»
    Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов
    Иран заявил об ударах по судну США и американским объектам в Кувейте
    Кличко сообщил о российском ракетном ударе по складам в Киеве
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    Путин заявил о создании защищенной системы снабжения Крыма топливом
    СВО проявила историческую способность россиян объединяться перед вызовами
    13 июля 2026, 12:01 • Новости дня

    Кобахидзе обвинил Каллас в «постыдном абсурде»

    Кобахидзе обвинил Каллас в постыдном абсурде

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об «абсурде» европейской бюрократии, которая в понедельник в Брюсселе на уровне глав МИД ЕС обсуждает Черноморский регион без участия его страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Европейская бюрократия ставит себя в комичное положение. Грузия обеспечивает связь с Черным морем семи государств, абсурдно не учитывать нашу роль», – сказал он на пресс-конференции.

    Комментируя заявление комиссара ЕС по внешней политике и безопасности Каи Каллас о нежелании говорить с правительством Грузии при готовности поддерживать народ страны, которое она сделала в Брюсселе перед форумом, председатель грузинского кабмина назвал его «полностью постыдным».

    «Такая позиция (Каллас) заслуживает очень тяжелых оценок», – сказал Ираклий Кобахидзе, отметив, что еврокомиссар фактически отказалась признавать суверенитет Грузии и волеизъявление ее граждан.

    «Постыдное отношение со стороны Каи Каллас к Грузии и ее народу, очень тяжелое», – заявил он.

    При этом премьер-министр Грузии заявил об открытости к сотрудничеству с Евросоюзом, который заморозил отношения с Тбилиси два года назад, обвиняя якобы в «отступлении от демократии».

    13 июля 2026, 18:45 • Новости дня
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    @ Matthias Balk/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие европейские банки Deutsche Bank и UniCredit начали судебное разбирательство с германской промышленной группой Linde, требуя компенсировать убытки, возникшие после прекращения ее деятельности в России.

    Как пишет FT, финансовые организации пытаются вернуть сотни миллионов евро активов, которые были заморожены российскими судами. Как отмечает FT, Deutsche Bank оценивает свои потери примерно в 244 млн евро, UniCredit – около 460 млн евро, а Commerzbank – примерно в 90 млн евро, передает ТАСС.

    Первое заседание по делу Deutsche Bank состоится 14 июля во Франкфурте. Банк требует от Linde выплатить 260 млн евро компенсации.

    В основе спора лежат контракты, заключенные в 2021 году между консорциумом с участием Linde и компанией «Русхимальянс» на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В рамках соглашения российская сторона перечислила Linde около одного млрд евро, а европейские банки предоставили гарантии по авансовым платежам и исполнению обязательств перед «Русхимальянсом».

    После начала специальной военной операции и введения санкций Евросоюза Linde в 2022 году приостановила работу в России. Банки, в свою очередь, отказались выполнять выданные гарантии, заявив, что соответствующие выплаты могут нарушать ограничения ЕС. Теперь кредитные организации настаивают на возмещении понесенных убытков, связанных с невозможностью исполнения обязательств и последующим замораживанием средств.

    Ранее российский суд арестовал активы Deutsche Bank по иску компании «Русхимальянс». Позже петербургский арбитраж взыскал с Commerzbank почти 95 млн евро по гарантиям контракта с Linde.

    В конце 2024 года «Русхимальянс» подал очередной иск к нидерландскому подразделению этой германской группы.

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    13 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Церковь Грузии назвала имена европейских лоббистов ЛГБТ

    Церковь Грузии назвала Кубилюса и Юкнявичене лоббистами ЛГБТ

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс и постоянный докладчик Европарламента по Грузии Раса Юкнявичене лоббировали во время встреч в Грузинской патриархии интересы ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) и радикальной оппозиции, заявил телекомпании «Имеди» представитель ГПЦ Александрэ Галдава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По словам протоиерея, «особенно (выделялись) Кубилюс и Юкнявичене, которым мы никак не смогли объяснить, какие злодеяния совершило в Грузии (саакашвилевское) «Единое национальное движение», сколько крови пролило и как не соответствуют их оценки реальности».

    «Мы говорили им, что те, кого они называют «маяком демократии», преследовали и пытали людей в Грузии, однако признать это (Кубилюс и Юкнявичене) не хотели», – сказал священнослужитель.

    Также Александрэ Галдава сообщил, что ГПЦ передала европейским эмиссарам «разочарование народа Грузии в том, что ему навязывают повестку дня ЛГБТ».

    Он отметил, что было сказано о неприемлемости проведения в Грузии гей-парадов, пропаганды ЛГБТ в школах и в публичных местах, однако понимания это не встретило.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель службы по связям с общественностью ГПЦ Андриа Джагмаидзе рассказал, что еврокомиссар по преодолению кризисов и равноправию Хаджа Лабиб настойчиво призывала патриархию Грузии помочь с популяризацией однополых браков.

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    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    13 июля 2026, 14:36 • Новости дня
    Каллас сообщила о планах создать морской центр ЕС в Черном море

    Каллас: ЕС создаст центр для обеспечения морской безопасности в Черном море

    Каллас сообщила о планах создать морской центр ЕС в Черном море
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел государств Евросоюза обсуждают стратегию безопасности в Черном море, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    По ее словам, планируется создать специальный центр для защиты критической инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    «Сегодня мы обсудим стратегию по Черному морю. У нас уже готов проект морского центра, над которым совместно работают Болгария и Румыния. Он направлен на защиту критической инфраструктуры, а также противодействие гибридным угрозам в этом регионе», – заявила Каллас перед заседанием Совета ЕС.

    По данным издания Euractiv, европейские дипломаты планируют согласовать практические детали работы новой структуры. В повестке дня значатся вопросы ротационной системы командования и выбор места для размещения штаб-квартиры. Ожидается, что инициативу реализуют под руководством Софии и Бухареста.

    При этом между странами объединения сохраняются разногласия о роли Турции как долгосрочного партнера проекта. Создаваемый центр должен улучшить контроль за ситуацией на море и дополнить совместную противоминную деятельность Анкары, Бухареста и Софии.

    Ранее Румыния, Болгария и Турция договорились совместно обеспечивать безопасность подводной инфраструктуры Черного моря.

    Еврокомиссия в прошлом году разработала план создания специального хаба для мониторинга судоходства.

    Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил о готовности Анкары возглавить морскую оперативную зону в регионе.

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    13 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    Каллас сообщила о провале согласования 21-го пакета санкций против России

    Послы Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России

    Каллас сообщила о провале согласования 21-го пакета санкций против России
    @ Michael Brandt/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций к встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Послы стран Европейского союза не смогли утвердить 21-й пакет санкций против России к встрече министров иностранных дел в Брюсселе, рассказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Работа над 21-м пакетом санкций не закончена», – сообщила дипломат.

    По ее словам, европейские министры надеются внести в черный список 250 человек в рамках промежуточных ограничений. Уточняется, что речь идет о людях, работающих в различных отраслях, передает ТАСС.

    Ранее издание Euractiv отмечало, что государства ЕС также не смогли договориться о предложенном Еврокомиссией плане запрета на въезд для участников спецоперации. Причиной отказа стала невозможность технической реализации этой инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленных против уровня жизни россиян ограничений.

    Страны Евросоюза приступили к обсуждению новых мер для российского военно-промышленного комплекса.

    Позже европейские дипломаты допустили вероятность отклонения двадцать первого пакета санкций из-за исключения наиболее жестких инициатив.

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    13 июля 2026, 18:37 • Новости дня
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытка противника влиять на умы наших граждан использовалась еще нацистским преступником Йозефом Геббельсом, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Народного фронта «Все для Победы!» в разговоре с военкором Первого канала Ириной Куксенковой. По его словам, сейчас вражеская пропаганда для этих целей использует новые технологии.

    В ходе беседы с президентом Куксенкова затронула тему ведущейся противником информационной войны, передает ТАСС. «Мы должны быть начеку, мы должны быть собраны, мы должны быть внимательны, чтобы не стать жертвами вот этого влияния, чтобы не стать невольно агентом ЦИПСО, чтобы не разносить вот эту ложь», – сказала военкор.

    По ее словам, противник борется не только за умы наших детей, но и за всех россиян: «Сейчас ведется активная фаза информационной войны. И вот я как человек, который большую часть своей жизни посвятил военной журналистике, вижу механизм этой информационной войны, которую они применяют, – это новые практики, новые методики, которые похожи на то, как ведут себя мошенники, звонящие из кол-центра, когда старушки добровольно относят все свои сбережения и потом не понимают, как они это сделали самостоятельно».

    Куксенкова подчеркнула, что среди пострадавших есть люди с научной степенью, с критическим мышлением, однако они все равно стали жертвами мошенников, не понимая как это произошло. Говоря об информационных атаках, она подчеркнула их серьезную опасность: «Здесь другое. Здесь не наши сбережения, здесь наша страна».

    Владимир Путин ответил, что воздействие на общественное сознание является одним из инструментов информационного противостояния, который развивается вместе с технологиями. «Попытка повлиять на умы – это современное оружие. Такое же, как и современные беспилотники. Это все то же самое. Оно применяется давно», – сказал президент.

    Глава государства подчеркнул, что методы информационного воздействия постоянно совершенствуются. «Геббльс еще говорил – чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Просто все совершенствуется на новом технологическом уровне», – отметил Путин.

    По словам президента, отсутствие профессиональной и своевременной реакции на информационные атаки может привести к серьезным последствиям. «Результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать, имея таких, как вы. Вам спасибо большое», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин сравнил заявления Евросоюза о российской угрозе с ложью по стандартам Йозефа Геббельса.

    Месяцем позже глава МИД Сергей Лавров назвал министра иностранных дел Германии хорошим учеником этого нацистского пропагандиста.

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    13 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов
    Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия предлагала ввести эмбарго на импорт морепродуктов из России, однако инициатива не нашла поддержки, сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

    «Сначала о рыбе. Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – сказала она, передает ТАСС.

    По итогам встречи руководителей министерств иностранных дел государств Евросоюза она подтвердила полный отказ от ограничений на поставки российской рыбы. Сам 21-й пакет рестрикций на прошедшем заседании вновь остался неутвержденным.

    Каллас также объяснила логику формирования ограничительных мер. По ее словам, европейские чиновники всегда выдвигают максимально жесткие предложения, заранее понимая неизбежность исключения некоторых пунктов для итогового согласования сильного документа.

    Ранее Еврокомиссия инициировала полный запрет на импорт российской трески. Позже европейские страны исключили из нового документа наиболее жесткие меры.

    В итоге послы государств Евросоюза не утвердили 21-й пакет антироссийских санкций.

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    13 июля 2026, 07:33 • Новости дня
    FT: Евросоюз закупил рекордное количество СПГ у России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первой половине года европейские страны закупили почти 10 млн тонн сжиженного природного газа с российского предприятия «Ямал СПГ», значительно увеличив объемы поставок, сообщает британская пресса.

    Европейский союз в первой половине года импортировал рекордные 9,89 млн тонн сжиженного природного газа с крупнотоннажного завода «Ямал СПГ», что на 18% больше показателя прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Основными покупателями российского топлива выступили Франция, Бельгия и Испания, закупившие 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн тонн соответственно. За эти поставки Европа могла заплатить около 6 млрд евро.

    В январе Совет ЕС утвердил запрет на поставки российского СПГ с 2027 года, а трубопроводного газа – с осени того же года. Ограничения на импорт по краткосрочным контрактам начали действовать уже весной.

    При этом поставки топлива в страны Азии за аналогичный период упали на 74%, составив 510 тыс. тонн. Источники издания отметили, что снижение экспорта в этот регион продиктовано опасениями возможных санкций со стороны Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе – апреле года экспорт российского сжиженного природного газа в европейские страны ощутимо возрос. В марте европейские государства ввезли российского газа на 933 млн долларов. В мае импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа из России достиг 2,267 млрд кубометров.

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    13 июля 2026, 21:32 • Новости дня
    ЕС, Британия и Украина создали новую коалицию противоракетной обороны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Девять европейских государств и Украина объединились для разработки совместного противоракетного потенциала и защиты континента от новых угроз.

    Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Британии, а также киевский режим объявили о формировании новой оборонительной инициативы, передает РИА «Новости».

    Цель объединения заключается в разработке возможностей для противодействия баллистическим ракетам.

    «Мы, лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Британии, признавая растущую угрозу, которую представляют баллистические ракеты, и возрастающую важность оборонных возможностей для безопасности европейского континента, объявляем сегодня о начале создания оборонительной коалиции против баллистических ракет», – говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

    Новое объединение призвано дополнить уже существующие системы противоракетной обороны, выстроив общие возможности для всей Европы. Участники планируют разработать единые эксплуатационные требования, сформировать технические рабочие группы и подготовить дорожные карты развития.

    Государства-основатели также пригласили присоединиться к инициативе другие страны, которые разделяют их принципы и стратегические цели в сфере безопасности.

    В мае Киев запланировал производство собственных систем противоракетной обороны из-за нехватки американских перехватчиков.

    В июне британское оборонное ведомство успешно протестировало новые высокоточные баллистические ракеты Nightfall для нужд ВСУ.

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    13 июля 2026, 20:22 • Новости дня
    Каллас сообщила о вызове представителя России при ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские дипломаты намерены провести беседу с отечественным посланником на фоне введения санкционных ограничений за предполагаемые хакерские нападения на инфраструктуру западных стран.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала демарш в отношении Москвы из-за бездоказательных обвинений в компьютерных взломах, передает РИА «Новости». «ЕС вызовет представителя России при Европейском союзе», – сказала она по итогам заседания министров иностранных дел.

    Накануне европейские власти ввели санкции против девяти физических лиц и четырех организаций. Их безосновательно подозревают в причастности к хакерским атакам на страны Европы и на Украину. Российская сторона неоднократно отвергала подобные нападки.

    В начале июня президент РФ Владимир Путин отмечал, что все западные заявления о российских компьютерных взломах строятся исключительно на формулировке «весьма вероятно». Глава государства напомнил об отсутствии хотя бы одного доказанного факта подобных преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз ввел новые санкции против девяти физических лиц и четырех организаций из-за предполагаемых кибератак.

    Власти ЕС внесли в черный список членов разведывательной группы Turla.

    Министерство иностранных дел Франции вызовет российского посла в связи с масштабной кампанией кибершпионажа.

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    13 июля 2026, 13:38 • Новости дня
    Грузия передала ОАЭ бывший российский военный полигон

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Территория бывшего российского военного полигона в аджарском курортном поселке Гонио площадью 260 гектаров передана правительством Грузии компании Eagle Hills из ОАЭ по принципу узуфрукта на два года для строительства отелей премиум-класса, яхт-клуба, дорогостоящего жилья и объектов питания, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкойна местные СМИ.

    В целом беспрецедентная для Грузии инвестиция Eagle Hills в объеме 6,6 млрд долларов, кроме Гонио, подразумевает элитное строительство и в Тбилиси на территории 590 гектаров, сообщает интернет-ресурс bisiness-media.ge.

    Ранее грузинское государство и Eagle Hills создали совместную компанию, доля государства составляет одну треть.

    Проект, осуществление которого начнется в будущем году, завершится примерно через десять лет.

    При прежнем премьер-министре Ираклии Гарибашвили, в январе осужденном на пять лет за легализацию незаконных доходов, в Гонио планировалось открыть международный финансовый центр, но этот замысел не был реализован.

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    13 июля 2026, 14:27 • Новости дня
    ЕС выделил Молдавии 120 млн евро на усиление противовоздушной обороны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза принял решение направить Кишиневу 120 млн евро на модернизацию систем противовоздушной обороны.

    Финансирование будет осуществляться из Европейского фонда мира, передает ТАСС.

    «Совет ЕС утвердил сегодня выделение 120 млн евро из Европейского фонда мира в поддержку Вооруженных сил Молдавии для усиления противовоздушных возможностей этой страны. Это позволит финансировать закупку систем ПВО средней дальности», – говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

    В мае 2024 года Молдавия и Евросоюз подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности и обороны.

    Позже бывший молдавский президент Игорь Додон обвинил Брюссель в активных поставках военной техники Кишиневу.

    В июне текущего года глава республики Майя Санду объявила о завершении глубокой реформы местной разведки при содействии европейских партнеров.

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    13 июля 2026, 10:15 • Новости дня
    Газ в Европе подорожал из-за ближневосточного конфликта

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 593 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских площадках увеличилась на 3% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Стоимость августовских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE достигла 592,5 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Торги открылись у отметки в 587,1 доллара, показав рост на 2,1%.

    Повышение котировок энергоносителей связано с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Нефть марки Brent также демонстрирует рост в пределах 4%. Удорожание газа началось еще 2 марта после ударов США и Израиля по Ирану.

    Максимальная стоимость топлива за время текущего конфликта была зафиксирована 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Тогда Катар, крупнейший мировой производитель СПГ, резко сократил производство. В марте средние цены подскочили почти на 60% к февралю.

    Впоследствии котировки колебались: в апреле они упали на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне снизились на 6%. Исторический рекорд стоимости газа в 3892 доллара за тысячу кубометров был установлен весной 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу стоимость газовых фьючерсов в Европе снизилась до 584 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки голубого топлива на европейских биржах достигли отметки почти в 586 долларов.

    В начале прошлого месяца биржевые цены на газ превысили 600 долларов за тысячу кубометров на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

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    13 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    Bloomberg: Европа проиграла космическую гонку из-за нехватки тяжелых ракет

    Bloomberg: Европа отстала в освоении космоса из-за дефицита ракет-носителей

    Tекст: Мария Иванова

    Страны ЕС серьезно отстают от мировых лидеров в освоении околоземной орбиты из-за критического дефицита тяжелых ракет-носителей и ограниченных национальных бюджетов, отмечает Bloomberg.

    Европейским государствам не хватает технических возможностей для регулярных полетов на орбиту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «В этой разгорающейся гонке отсутствует Европа, которая спотыкается о несогласованность интересов, ограниченность национальных бюджетов и недостаток необходимой части космических технологий – достаточного количества тяжелых ракет-носителей для совершения множественных полетов на орбиту ежегодно», – отмечают западные журналисты.

    Регион заметно уступает России, США и Китаю, которые за последние пять лет вложили в отрасль более 200 млрд долларов. Местные стартапы провели лишь несколько запусков, сделав упор на многоразовость аппаратов. Из-за малой полезной нагрузки такие ракеты сложно использовать в военных целях.

    При этом Минобороны Германии планирует вывести на орбиту в 2027 году четыре экспериментальных спутника с наступательным функционалом для разведки и создания помех.

    Москва последовательно выступает против милитаризации околоземного пространства. В российском МИД неоднократно подчеркивали, что страны НАТО пытаются превратить космос в новую арену боевых действий. В качестве своих главных оппонентов Североатлантический альянс обозначает Россию и Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер призвал срочно разработать собственную многоразовую ракету-носитель.

    Немецкий концерн Rheinmetall совместно с компанией OHB начал переговоры по созданию военной спутниковой группировки.

    Вооруженные силы ФРГ запланировали развернуть на орбите до 1,2 тыс. аппаратов связи и разведки. Это позволит создать вторую по величине спутниковую группировку в мире после американской Starlink.

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    13 июля 2026, 14:09 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе превысила 600 долларов

    Цена газа на европейских биржах впервые с июня превысила 600 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки августовских фьючерсов на голубое топливо продемонстрировали резкий рост, поднявшись выше отметки в 600 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник днем стоимость энергоресурсов на лондонской бирже ICE резко пошла вверх, передает РИА «Новости». Рост показателей составил более 4%.

    Торги августовскими контрактами по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись на уровне 587,1 доллара. Это на 2,1% выше расчетной цены предыдущего дня.

    К утру котировки выросли до 592,5 доллара, а к обеду достигли 600,3 доллара за тысячу кубометров. Предыдущий торговый день завершился на отметке 575,2 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 июня стоимость голубого топлива на европейских биржах преодолела отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день котировки июльских фьючерсов опустились к уровню 550 долларов.

    В середине прошлого месяца биржевые цены на газ стабилизировались вблизи 500 долларов.

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    13 июля 2026, 11:14 • Новости дня
    Турецкая компания начала расширение аэропорта Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Инвестиции в объеме 150 млн долларов вложит за два года управляющая Тбилисским международным аэропортом турецкая компания TAV в расширение операционных возможностей до показателя в 10 млн пассажиров в год с нынешних 5,4 млн, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В церемонии принял участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили сообщила, что в настоящее время в Грузии оперируют 85 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 125 направлениям.

    В конце 2027 года в Вазиани близ Тбилиси начнется строительство нового международного аэропорта, рассчитанного на обслуживание 20 млн пассажиров в год. Правительство вложит в его строительство 1,3 млрд долларов. Он заработает в 2031 году, после чего нынешний аэропорт закроется.

    Ранее в Вазиани располагалась российская военная база.

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