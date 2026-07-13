Суд разрешил Лерчек сменить место жительства

Гагаринский суд Москвы удовлетворил ходатайство об изменении адреса проживания Валерии Чекалиной в рамках наложенного запрета определенных действий, передает РИА «Новости».
Заседание прошло в закрытом для прессы режиме. Блогер прибыла в инстанцию в сопровождении тренера по танцам.
«Суд разрешил изменить место жительства Валерии Чекалиной в рамках избранной меры пресечения», – сообщил адвокат Константин Третьяков.
Изначально слушание планировалось провести 10 июля, однако его перенесли из-за нахождения девушки в онкоцентре после сеанса таргетной терапии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура подала ходатайство для проведения повторной медицинской экспертизы по заболеванию Чекалиной.
Очередное обследование подтвердило наличие тяжелого онкологического заболевания у нее. Позже гособвинение попросило суд возобновить процесс по уголовному делу блогера.