Экс-главу ФК «Торпедо» приговорили к двум годам по делу о подкупе судей

Экс-главу ФК «Торпедо» Скородумова приговорили к двум годам за подкуп судей

Tекст: Мария Иванова

Бывшего гендиректора столичного клуба взяли под стражу прямо в зале заседаний, передает РИА «Новости».

«Признать Скородумова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 184 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – огласил решение судья. Дополнительно осужденному запретили заниматься спортивной деятельностью на три года.

Валерий Скородумов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение, поэтому дело рассматривали в особом порядке. Следствие доказало, что он организовал подкуп 13 арбитров для обеспечения выхода команды в высший дивизион. Суммы незаконных вознаграждений за влияние на результаты 20 матчей варьировались от 500 тысяч до 3 млн рублей.

Соучастники преступления, совладелец клуба Леонид Соболев и бухгалтер Ирина Волкова, вину отрицают и находятся в СИЗО.

Само «Торпедо» еще в июле 2025 года исключили из Российской премьер-лиги и оштрафовали на пять миллионов рублей. Тогда же футбольный союз отстранил Скородумова от любой связанной со спортом деятельности на десять лет.

Между тем пдвокат Сеймур Ханкишиев сообщил, что его подзащитный уже имеет право на условно-досрочное освобождение. Защитник пояснил, что такая возможность появилась с учетом длительного времени, которое бывший функционер ранее провел в следственном изоляторе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное обвинение запросило для Валерия Скородумова два с половиной года колонии.

В июне прошлого года правоохранители задержали совладельца клуба Леонида Соболева по делу о подкупе арбитров. Позже суд отправил под домашний арест бухгалтера команды Ирину Волкову.