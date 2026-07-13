МИД Франции заявил о вызове посла России из-за «кампании кибератак»

Tекст: Мария Иванова

Министерство иностранных дел Франции в ближайшие дни вызовет посла России, передает Bloomberg. По словам главы ведомства Жана-Ноэля Барро, это связано с серией кибератак на европейскую инфраструктуру.

Париж готовит санкции против девяти лиц и четырех организаций, которые, как утверждает министр, ответственны за киберкампанию, организованную ФСБ. Целями атак стали министерства, предприятия и объекты инфраструктуры.

«Мы собираемся публично разоблачить широкую российскую кампанию кибератак, саботажа и шпионажа, проводимую примерно в десятке европейских стран», – заявил Барро в эфире канала BFMTV. Он добавил, что французские власти опишут механизмы работы этой кампании и установят виновных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле назвали уткой обвинения в атаках на французскую инфраструктуру.

Ранее Евросоюз бездоказательно обвинил Москву во вредоносной кибердеятельности против Германии и Чехии.