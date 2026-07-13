Тегеран отказался пускать инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

МИД Ирана отверг возможность допуска инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

Tекст: Мария Иванова

Власти Ирана не планируют предоставлять международным экспертам доступ к атомной инфраструктуре, передает РИА «Новости».

Официальный представитель министерства иностранных дел Исмаил Багаи дал однозначный ответ на соответствующий вопрос журналистов. «Нет», – заявил дипломат в ходе регулярного брифинга.

Таким образом он прокомментировал недавние слова генерального директора организации Рафаэля Гросси, который рассчитывал организовать визиты специалистов в ближайшие несколько недель.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что возможность проверок пострадавших от бомбардировок предприятий напрямую зависит от итогов переговоров с Вашингтоном. При этом Тегеран обещает сохранить допуск наблюдателей на ряд других площадок, включая атомную электростанцию «Бушер».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал скорое начало инспекций мест хранения высокообогащенного урана в Иране.

Госсекретарь США Марко Рубио предупредил о возможных ответных решениях Дональда Трампа из-за нежелания Тегерана принимать специалистов.

В конце прошлого года руководство международного агентства потребовало от иранских властей открыть доступ ко всем объектам ядерной инфраструктуры.