Ильхам Алиев заявил о полной нормализации отношений Азербайджана с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о полной нормализации отношений с Россией, передает РИА «Новости». Выступая на IV Шушинском глобальном медиафоруме, он отметил важность двусторонних связей для всего региона.

«Мы придаем большое значение отношениям с Россией. Мы также видели заявления официальных лиц Российской Федерации, в том числе президента Путина, о том, что отношения между нашими странами развиваются с положительной динамикой», – подчеркнул глава государства.

Алиев добавил, что контакты на различных уровнях, включая правительственный и министерский, продолжаются. Сотрудничество охватывает традиционные и новые направления, среди которых особое место занимают транспорт, торговля и гуманитарная сфера.

Кроме того, азербайджанский лидер заявил, что отношения Баку и США находятся на пике. Он напомнил о встречах с Дональдом Трампом и подписании хартии о стратегическом партнерстве. По его словам, Вашингтон снял все ограничения на поставки вооружений Азербайджану, аналогичные решения приняли Британия и страны Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года лидеры Украины и Азербайджана обсудили обострение отношений между Москвой и Баку.

Позже Кремль подчеркнул стремление сохранить союзническое партнерство с республикой.