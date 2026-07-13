Суд взыскал штраф с посольства Кипра в Москве

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области, передает РИА «Новости». С дипломатического представительства Кипра взыскано 5,8 тыс. рублей штрафа.
«Исковые требования удовлетворить. Взыскать с посольства Республики Кипр в РФ… в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области… штрафные санкции в размере 5800 рублей», – говорится в решении суда.
Иск был подан в мае. Требование о взыскании штрафа связано с нарушением сроков предоставления сведений, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения. Дело рассматривалось в порядке упрощенного производства, и решение подлежит немедленному исполнению, однако у ответчика есть 15 дней на обжалование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины более 2,4 млн рублей долга за услуги теплоснабжения.