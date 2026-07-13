Эксперт: VPN и прокси перегружают старые устройства

Эксперт Рыбников: VPN и прокси перегружают старые устройства

Tекст: Алексей Дегтярёв

Работа VPN-сервисов требует дополнительных вычислительных мощностей, что особенно критично для неновых гаджетов, пояснил Рыбников в беседе с «Газетой.Ru».

Во время активного соединения весь сетевой трафик проходит через сторонний сервер, а операционная система вынуждена поддерживать работу виртуального сетевого интерфейса.

«На современных компьютерах и смартфонах такая нагрузка обычно остается практически незаметной, однако на старых устройствах может наблюдаться более быстрый расход заряда аккумулятора, повышение температуры корпуса и снижение производительности отдельных приложений», – подчеркнул собеседник.

Главная опасность кроется в качестве используемых программ. Бесплатные сервисы часто запрашивают избыточные системные разрешения. Недобросовестные разработчики способны собирать данные о сетевой активности, посещенных страницах и характеристиках устройства.

Наибольшую угрозу несут приложения, маскирующиеся под VPN, но содержащие вредоносный код. Они загружают рекламные модули, меняют настройки браузера и могут использовать ресурсы гаджета для сторонних задач. В таких ситуациях техника постоянно перегревается и теряет производительность.

Аналогичная проблема возникает при использовании прокси-серверов. Хотя сама технология лишь перенаправляет трафик, сомнительные узлы способны привести к утечкам данных, подмене веб-страниц и перехвату незашифрованной информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел России предупредило о маскировке опасных банковских троянов под бесплатные VPN-сервисы. Эксперт Игорь Бедеров рассказывал о перехвате мошенниками трафика для доступа к банковским счетам. Доктор технических наук Елена Максимова заявила о скрытом сборе конфиденциальной информации пользователей популярными инструментами обхода блокировок.