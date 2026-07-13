МИД Ирана назвал кризисным состояние меморандума с США

Иран констатировал кризис в исполнении меморандума о прекращении огня с США

Tекст: Мария Иванова

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Соединенными Штатами о прекращении боевых действий как кризисный, передает РИА «Новости».

«В том, что меморандум находится в кризисном состоянии, сомнений нет», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга. Багаи пояснил, что Иран намерен руководствоваться принципом зеркального исполнения обязательств. Если американская сторона продолжит игнорировать условия документа, Тегеран также откажется от их соблюдения.

Обострение ситуации произошло после серии ударов американских военных по территории Ирана, начавшихся 8 июля. Центральное командование Вооруженных сил США оправдало эти действия предполагаемыми угрозами со стороны Ирана коммерческим судам в Ормузском проливе. В ответ иранские силы атаковали военные базы США в Кувейте, Иордании и Бахрейне.

Тегеран возложил на Вашингтон ответственность за срыв меморандума, подписанного в середине июня. Ранее, 9 июля, американский президент Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. Однако позже американский лидер объявил об окончании перемирия с Тегераном. При этом Соединенные Штаты согласились продолжить мирный диалог по просьбе исламской республики.