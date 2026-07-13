Федерация настольного тенниса решила допустить россиян к турнирам с флагом

Российские спортсмены смогут полноценно участвовать в турнирах под эгидой ITTF, передает ТАСС. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Федерации настольного тенниса России (ФНТР).
«Исполнительный совет ITTF рассмотрел вопрос участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF», – говорится в официальном письме.
В документе отмечается, что совет утвердил полное возвращение россиян на турниры с 28 июля 2026 года. При этом руководство федерации учло недавнее постановление Международного олимпийского комитета (МОК).
Напомним, 7 июля МОК восстановил полноправное членство Олимпийского комитета России. Кроме того, организация рекомендоваласнять все действующие ограничения с отечественных атлетов.
Вслед за этим Международная федерация волейбола допустила атлетов из России к своим турнирам.