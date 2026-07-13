Полиция Молдавии сообщила о взрыве неопознанного дрона в районе Каушан

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Молдавии обнаружили объект, похожий на беспилотник, который взорвался при падении, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в ночь на понедельник в районе города Каушаны.

«Этой ночью около 1.03 через службу экстренной помощи 112 в полицию поступило сообщение о том, что на окраине населенного пункта Копанка в районе Каушан был обнаружен небольшой летательный аппарат, похожий на дрон, который при ударе о землю взорвался и вызвал пожар», – отметили в молдавской полиции.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Территория падения оцеплена, правоохранительные органы ведут расследование. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Министерство обороны Молдавии подтвердило факт нарушения воздушного пространства страны. Специалисты настоятельно рекомендовали гражданам не приближаться к подозрительным летательным аппаратам, не трогать их и избегать использования мобильных телефонов поблизости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце неизвестный беспилотник сдетонировал неподалеку от молдавского села Лопатна.

Владелец пострадавшего от взрыва сельскохозяйственного участка потребовал от местной мэрии компенсацию убытков.

Весной министерство обороны республики подтвердило факт обнаружения еще одного дрона на севере страны.