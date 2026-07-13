Умерла сыгравшая мадам Гао в сериалах Marvel актриса Вай Чинхо

Tекст: Мария Иванова

Американская актриса Вай Чинхо умерла в возрасте 83 лет, передает РИА «Новости». Коллеги артистки по съемочной площадке уточнили, что причиной смерти стал инсульт, который она перенесла 10 июля.

«Ее семья глубоко благодарна за невероятный поток любви и поддержки, а также за множество воспоминаний, которыми люди поделились о нашей любимой Вай», – заявил представитель актрисы.

В телевизионных шоу вселенной Marvel, таких как «Сорвиголова», «Железный кулак» и «Защитники», артистка играла мадам Гао. Ее персонаж представлял собой влиятельную злодейку, контролирующую торговлю героином в Нью-Йорке.

Свой творческий путь в кинематографе она начала с небольшого эпизода в ленте «Человек-кадиллак» 1990 года. Позднее она также подарила свой голос одному из героев известной компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas.

Напомним, в середине июня в возрасте 97 лет умерла американская актриса Маргарет Керри.