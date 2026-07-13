Новейшую мегаустановку СКИФ решили торжественно запустить в августе

Власти Новосибирской области заявили о запуске СКИФ на форуме «Технопром»

Tекст: Мария Иванова

Торжественный запуск российской научной установки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) состоится на форуме «Технопром-2026», передает РИА «Новости».

Мероприятие пройдет в Новосибирской области с 26 по 28 августа.

«В наукограде Кольцово будет проходить церемония торжественного ввода в эксплуатацию новой установки класса «мегасайенс» – Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Это событие во многом будет определять содержание всех мероприятий форума», – заявила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил об окончании строительства синхротрона. Ростехнадзор уже подтвердил соответствие объекта всем необходимым параметрам.

СКИФ представляет собой источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией три гигаэлектронвольта. Установка позволит ученым исследовать строение веществ на микро- и наноуровнях, решая задачи в биологии, медицине, химии и энергетике. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что этот проект опережает аналогичные разработки Франции, Швейцарии, Англии и Италии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров объявил об окончании возведения Сибирского кольцевого источника фотонов.

Руководитель научного центра Павел Логачев запланировал старт первых исследований с синхротронным излучением на конец лета.

Президент России Владимир Путин ранее обсудил ход создания уникального объекта с главой Минобрнауки Валерием Фальковым.