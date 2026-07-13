Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская сторона заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с ОБСЕ, несмотря на требования некоторых стран исключить ее из организации, передает РИА «Новости». Попытки изолировать Москву предпринимают Польша и государства Прибалтики.

Как подчеркнул директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников, капризы этих государств противоречат процедурным правилам организации. «Наша заинтересованность в продолжении работы в ОБСЕ определяется возможностью доносить российские подходы и объективную информацию о происходящем в регионе ответственности Организации до всех государств-участников, взаимодействовать с союзниками и партнерами по ОДКБ и СНГ в продвижении общих приоритетов», – пояснил дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал уход Москвы из организации идеальным сценарием для недругов.

Позже дипломат обвинил Евросоюз в подавлении альтернативных мнений на этой площадке.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров выразил личную готовность покинуть данную структуру.