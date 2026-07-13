Дипломаты призвали россиян не ждать прежней безопасности за рубежом

Посольство Франции предупредило об опасности посещения недружественных стран

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гражданам при планировании заграничных путешествий необходимо учитывать текущую международную обстановку, передает РИА «Новости». В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ситуация требует повышенной бдительности.

«Каждый российский гражданин, который выезжает за рубеж, особенно в недружественные страны, должен взвешивать все риски», – говорится в заявлении.

Представители миссии пояснили, что проблема касается не только физической угрозы, но также правовых и политических аспектов. Дипломаты добавили, что надеяться на сохранение прежнего комфорта в нынешних реалиях крайне опрометчиво.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор консульского департамента МИД Алексей Климов напомнил об угрозе задержаний россиян в государствах Евросоюза.

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Григорий Лукьянцев предупредил о риске экстрадиции граждан в Соединенные Штаты из третьих стран.

Внешнеполитическое ведомство посоветовало соотечественникам воздерживаться от поездок в недружественные юрисдикции.