Музыканты Da Pond Band погибли в авиакатастрофе на Багамах

Пятеро участников багамской группы Da Pond Band погибли в авиакатастрофе

Tекст: Мария Иванова

Участники музыкального коллектива Da Pond Band стали жертвами крушения самолета неподалеку от столицы Багамских островов, передает РИА «Новости».

Трагедия произошла на прошлой неделе. Информацию подтвердил местный профсоюз музыкантов и работников творческой сферы.

Ранее поступали сведения, что небольшой борт авиакомпании Flamingo Air разбился к западу от Нассау. В результате инцидента погибли десять человек. «Местный диджей и участники известной багамской группы Da Pond Band были среди тех, кто погиб в ужасающей авиакатастрофе», – отмечает издание New York Post.

Британская газета Daily Mail, ссылаясь на одного из музыкантов коллектива Ламара Полхамуса, добавила, что группа потеряла в этой авиакатастрофе пять человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля два человека погибли при крушении экскурсионного самолета Cessna в Великобритании.

В январе жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали певец Йеисон Хименес и участники его музыкальной группы.

В прошлом году самолет авиакомпании Lanhsa разбился у берегов Гондураса вместе с исполнителем Аурелио Мартинесом Суаcо.