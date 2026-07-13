Иранские военные уничтожили американские ракетные установки в Кувейте

Иранские военные отчитались о ликвидации двух американских пусковых установок ракет класса «земля-земля» Himars, передает РИА «Новости». Успешной атаке также подверглись склады с боеприпасами на территории Кувейта.
«КСИР заявил о том, что он уничтожил две пусковые установки США Himars вместе со складами ракет в Кувейте», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Press TV.
До этого иранская сторона заявляла об ударах по военным базам США «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте. В результате тех атак были уничтожены зенитный ракетный комплекс Patriot и американская радиолокационная система FPS.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники ликвидировали пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS на территории Кувейта.
Несколькими днями ранее подразделения вооруженных сил исламской республики осуществили серию атак по американским зенитным ракетным комплексам Patriot.
До этого военные поразили военно-воздушную базу Али ас-Салем ракетами.