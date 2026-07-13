Землетрясение произошло в Бурятии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Землетрясение произошло в Тункинском районе Бурятии, передает ТАСС. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

«В 05:18 по московскому времени зарегистрировано сейсмособытие на территории Тункинского района. Эпицентр находился в 7,6 км северо-западнее от населенного пункта Кырен Тункинского района», – говорится в сообщении ведомства.

По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, энергетический класс сейсмособытия составил 12,9. В соседней Иркутской области – в Иркутске, Cлюдянке, Ангарске, Шелехове и некоторых других населенных пунктах – землетрясение ощущалось на три балла.

В МЧС также отметили, что на территории района ощущались слабые толчки. В настоящее время организована работа групп по обследованию зданий и сооружений. Тункинский район относится к Байкальской рифтовой зоне, протянувшейся от Монголии до Якутии. Эта территория отличается высокой сейсмической активностью из-за расхождения земной коры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,7 в Баргузинском районе Бурятии.

В мае землетрясение магнитудой 3,9 произошло в акватории озера Байкал.

В прошлом году жители соседней Читы почувствовали отголоски бурятского землетрясения силой до четырех баллов.