Российский рынок акций вырос в начале торгов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций демонстрирует положительную динамику в начале утренних торгов понедельника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 по московскому времени вырос на 0,69% и достиг 2160,39 пункта.

Утренние торги на Московской бирже проходят с 6.50 до 9.50 по московскому времени. Основная торговая сессия начинается в 9.50 и завершается в 19.00, именно в это время фиксируется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).

В течение всего дня, с 7.00 до 23.50, биржа также рассчитывает индекс с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основной сессии совпадает с официальным индексом. Такие данные используются в информационных целях и позволяют отслеживать изменения рынка на протяжении всего дня.