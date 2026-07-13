В Приморье вылупились птенцы редчайшей малой колпицы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Свыше 90 птенцов малой колпицы, занесенной во многие Красные книги, родились на острове Фуругельма в Приморье, сообщает ТАСС. Об этом рассказали в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».

«Более 90 птенцов редчайшей птицы – малой колпицы – появилось на острове Фуругельма в Дальневосточном морском заповеднике. Единственное место в России, где она гнездится, – остров Фуругельма», – подчеркнули представители заповедника. Недавний мониторинг показал быстрый и уверенный рост численности российской популяции этого вида.

Специалисты обнаружили 47 гнезд редкой птицы. В двух из них исследователи нашли по пять птенцов, что является большой редкостью для малой колпицы. В конце 1980-х годов численность этого вида сократилась до критических 288 особей, после чего птицу включили в многочисленные Красные книги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце специалисты анонсировали создание в России единой электронной версии Красной книги.

Ранее руководство приморского нацпарка «Земля леопарда» приостановило часть экскурсий из-за значительного роста численности редких хищников.

При этом отечественные орнитологи предупредили о десятикратном сокращении популяции краснокнижного журавля-красавки.