Минздрав: Выпавшую с седьмого этажа беременную выпишут из больницы

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Пациентку готовят к выписке сегодня, ее здоровью и здоровью ребенка ничего не угрожает. Дальнейшее наблюдение будет проходить амбулаторно», – сообщил он, передает ТАСС.

Ранее в ведомстве рассказали, что 28-летняя женщина на 30-й неделе беременности выжила после падения с высоты, получив лишь ушибы.

Медики подчеркивают, что такие случаи крайне редки. Сама пострадавшая считает, что падение смягчило растущее под окнами дерево.

Напомним, жительница Владивостока на позднем сроке беременности сорвалась с подоконника седьмого этажа без вреда для будущего ребенка.

В конце марта врачи Екатеринбурга спасли упавшую с седьмого этажа во время мытья окон россиянку.

В мае пятилетний мальчик выжил после падения из окна квартиры на девятом этаже в Москве.