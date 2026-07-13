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    13 июля 2026, 06:19 • Новости дня

    Военные морякии России и Китая отразили атаку дронов на учениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) провели совместные стрельбы в ходе учения «Морское взаимодействие-2026» в Желтом море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

    Тихоокеанский флот и военно-морские силы Китая завершили активную фазу тренировок в Желтом море, передает РИА «Новости». Маневры проходили с 6 по 13 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что эти действия укрепляют региональную безопасность и не направлены против третьих стран.

    «Экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая отработали в Желтом море задачи противодействия современным угрозам в ходе проведения морского этапа учения «Морское взаимодействие-2026»», – заявили в пресс-службе флота.

    В течение нескольких дней объединенная группировка вела огонь из артиллерийских и пулеметных установок. Моряки успешно отражали нападение роботизированных комплексов условного противника. Также участники маневров практиковали поиск подводных лодок, спасательные операции и совместное тактическое маневрирование.

    Российскую сторону представляли гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подлодка «Уфа» и судно «Игорь Белоусов». От китайских сил действовали эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», подводная лодка класса «Юань», а также корабли обеспечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на китайскую базу Циндао для участия в маневрах.

    Торжественная церемония открытия совместных военно-морских учений прошла шестого июля.

    Спустя несколько дней экипажи двух стран вышли в Желтое море для проведения морского этапа.

    11 июля 2026, 15:29 • Новости дня
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары высокоточным оружием по объектам в Киеве и Одесской области доказали невозможность защиты военной инфраструктуры Украины с помощью переданных западных систем, сообщили в Минобороны.

    Недавние атаки продемонстрировали высокую эффективность отечественного вооружения, сообщает Минобороны в Max.

    Войска наносят результативные удары ракетами большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Это позволяет гарантированно преодолевать комплексы противоракетной обороны, которые западные страны передали Киеву.

    Особое внимание уделяется уничтожению критически важной инфраструктуры. Эффективные групповые удары приходятся по морским портам и транспортным судам, используемым для доставки иностранной военной техники. При этом поражаются даже те объекты, которые находятся под плотным прикрытием систем противовоздушной обороны.

    В субботу успешному огневому воздействию подверглись два предприятия военно-промышленного комплекса в украинской столице. Кроме того, серьезный урон нанесен портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле. Эти действия полностью подтверждают возможность российских сил беспрепятственно ликвидировать любые назначенные цели на всей территории противника, заключили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали предприятия военной промышленности в Киеве.

    Высокоточное оружие уничтожило киевские мощности по выпуску беспилотников.

    Российская армия поразила логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил.

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    11 июля 2026, 09:20 • Новости дня
    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400

    Фидан сообщил о необходимости участия Москвы в переговорах по С-400

    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного сзенитными ракетными комплексами С-400, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя сообщения о готовности Анкары передать их третьей стране.

    Власти республики продолжают консультации о дальнейшей судьбе зенитных ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

    «Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного с российскими зенитными ракетными комплексами С-400», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Накануне в прессе появилась информация о возможной продаже вооружений одному из государств Персидского залива. Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что пока не готов назвать конкретные страны или раскрыть модель урегулирования.

    По словам дипломата, реализация любых договоренностей невозможна без участия российской стороны как изначального поставщика систем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва поддерживает регулярные контакты с Анкарой по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Анкары продать российские зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.

    Накануне турецкая газета Hurriyet опубликовала данные о тайной продаже комплексов С-400 одному из государств Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи этих вооружений сверхчувствительной.

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    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    12 июля 2026, 02:09 • Новости дня
    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года

    С июля 2024 года в ряды ВСУ мобилизовали около 1 млн человек

    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С июля 2024 года около 1 млн человек мобилизовали в ряды ВСУ , сообщили в российских силовых структурах.

    «Любопытно, что киевский режим признает, что ежемесячно в стране мобилизуют около 30 тыс. человек (за год почти 500 тыс). Таким образом, с июля 2024 года в ВСУ было мобилизовано около миллиона человек – оценочная численность сегодняшней украинской армии», – сообщил источник ТАСС.

    Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. Власти предпринимают усилия для предотвращения уклонения мужчин призывного возраста от службы.

    В социальных сетях регулярно появляются видеозаписи силовых задержаний и конфликтов местных жителей с представителями военкоматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под мобилизацию на Украине попали научные сотрудники. Киев разрешил частным компаниям нанимать иностранных наемников для ВСУ. Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове.


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    11 июля 2026, 05:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военнослужащие предприняли неудачную ночную попытку прорыва из окружения у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, однако были обнаружены и ликвидированы комбинированными ударами, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Окруженная рота украинских боевиков у Красного Лимана практически полностью была уничтожена. По той информации, которая мне поступала, порядка 150 человек были в окружении», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что солдаты ВСУ в ночное время попытались выйти из окружения, но были выявлены разведорганами российской армии и уничтожены комбинированными ударами.

    Эксперт добавил, что военнослужащие ВСУ практически перестали добровольно сдаваться в плен. Это связано со страхом расправы над их семьями со стороны украинских силовиков.

    «Сейчас украинские боевики в принципе очень редко сдаются в плен. Это единичные случаи сдачи в плен. Случаев, когда они сдавались в плен целыми подразделениями, уже просто нет», – сказал он.

    Он пояснил, что командование поставило солдат в жесткие рамки, используя шантаж и террор для удержания войск на линии соприкосновения.

    «Если украинский боевик самовольно сдался в плен, то карательные меры возлагаются не только на этого военнослужащего, но и на его близких и родственников. <...> У каждого военнослужащего есть родственники, близкие, дети – на них оказывается колоссальнейшее давление», – подчеркнул Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко в начале месяца сообщал, что Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами. Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ. Российские войска развили наступление западнее Красного Лимана.


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    12 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Зеленский признал размещение военного склада в Вишневом в жилой зоне

    Зеленский признал размещение военного склада в жилой зоне Вишневого

    Зеленский признал размещение военного склада в Вишневом в жилой зоне
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что в городе Вишневом Киевской области, где произошел взрыв, склад с оружием был размещен в жилой зоне, среди домов.

    Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в городе Вишневое в Киевской области, где прогремел взрыв, находился рядом с жилыми домами.

    «Были подробные доклады по ситуации в городе Вишневое после взрыва на складах и пожара», – приводи РИА «Новости» фразу Зеленского из вечернего обращения.

    Он добавил, что подобное произошло вопреки инструкциям и спрашивать за это следует у руководителей структур «Укроборонпрома».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июля в городе Вишневое под Киевом произошли  взрывы на объекте «Укроборонпрома». После серии взрывов в городе  началась эвакуация жителей. Депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в Вишневом хранились боеприпасы и ракеты к ПВО.

    Зеленский пообещал наказать виновных в хранении боеприпасов в Вишневом.


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    11 июля 2026, 19:39 • Новости дня
    В Турции назвали спекуляциями слухи о перепродаже российских С-400

    Власти Турции опровергли слухи о перепродаже российских зенитных систем С-400

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая партия Турции опровергла информацию о возможной перепродаже российских зенитных ракетных систем С-400 третьим странам в обмен на истребители F-35.

    Заместитель председателя Партии справедливости и развития Хасан Ялчин назвал спекуляциями сообщения о передаче российских комплексов С-400 другим государствам, передает ТАСС. Он также отверг связь этого вопроса с возвращением Анкары в американскую программу по производству истребителей F-35.

    «Обсуждаются различные спекуляции. Вопрос С-400 абсолютно не связан с проблемой F-35. <…> Если вновь возникнет вопрос продажи [С-400] другой стране, то можно будет провести переговоры с Россией и страной-покупателем. Но обсуждать эти вещи сейчас, основываясь на спекуляциях, мне кажется не очень разумным», – заявил политик в эфире местного канала.

    Ранее турецкая пресса сообщила о возможной перепродаже систем ПВО одной из стран Персидского залива, среди которых назывались ОАЭ и Катар. Официальная Анкара эти данные пока не комментировала.

    Турция приобрела четыре дивизиона ЗРС С-400 за 2,5 млрд долларов в 2017 году. Вследствие этой сделки Соединенные Штаты исключили республику из программы разработки истребителей нового поколения F-35.

    Ранее в субботу МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400.

    Накануне турецкая газета Hurriyet опубликовала данные о тайной продаже комплексов С-400 одному из государств Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи этих вооружений сверхчувствительной.

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    11 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой
    Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское командование отправляет разрозненные группы солдат в разрушенную Константиновку исключительно ради создания видимости удержания позиций, отметили в ВС России.

    Вооруженные силы противника оказались в Константиновке в безвыходном положении, так как командование бросает личный состав в город ради отчетов, сообщил ТАСС командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки с позывным Бизон.

    «В мышеловке уже все, на убой их кидают, чтобы по максимуму делать вид, что они там что-то контролируют, какую-то информацию передают. Но информации от их людей уже почти и нет, так как они сидят непосредственно в подвалах, руинах, они ничего не слышат, ничего не видят даже», – рассказал военный.

    Он добавил, что находящиеся в городе солдаты лишены возможности объективно докладывать обстановку. Напомним, 3 июля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее командир батальона с позывным Бизон поделился деталями операции по освобождению Константиновки малыми штурмовыми группами.

    Кроме того, начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской объявил о завершении зачистки городских кварталов от мелких отрядов противника. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил полный переход населенного пункта под контроль российских войск.

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    12 июля 2026, 21:03 • Новости дня
    Иранские беспилотники уничтожили американские установки HIMARS в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    Элитные подразделения исламской республики нанесли успешный удар дронами по позициям реактивных систем залпового огня США, предотвратив готовящуюся ракетную атаку.

    Корпус стражей исламской революции поразил американские военные объекты на территории Кувейта, передает ТАСС.

    В результате атаки беспилотников были ликвидированы пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и боекомплекты к ним. Отмечается, что ракеты находились в состоянии готовности для массированного удара по Ирану.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило об атаке на 140 целей в исламской республике в ночь на 12 июля. Американская сторона назвала это ответом на инцидент с коммерческим судном в Ормузском проливе.

    В свою очередь Тегеран осуществил ответные ракетные пуски по базам США на Ближнем Востоке.

    Власти Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана отчитались об успешном отражении воздушных нападений со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный Тегеран предостерег Вашингтон от провокационных действий в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп объявил об окончании действия соглашения о прекращении огня. Корпус стражей исламской революции анонсировал ответную военную операцию против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

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    12 июля 2026, 05:05 • Новости дня
    Иран стал наносить ответные удары на американские атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран наносит удары по американским целям после того, как США объявили о третьей серии атак на страну, сообщает иранский канал Press TV.

    «Иран нанес серию ударов по американским целям в регионе. В Иордании активированы средства ПВО после сообщений об ответном ударе Ирана по американским целям», – сказано в Telegram-канале Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

    Корреспондент Axios Равид назвал цели США при ударах по Ирану.


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    13 июля 2026, 18:37 • Новости дня
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытка противника влиять на умы наших граждан использовалась еще нацистским преступником Йозефом Геббельсом, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Народного фронта «Все для Победы!» в разговоре с военкором Первого канала Ириной Куксенковой. По его словам, сейчас вражеская пропаганда для этих целей использует новые технологии.

    В ходе беседы с президентом Куксенкова затронула тему ведущейся противником информационной войны, передает ТАСС. «Мы должны быть начеку, мы должны быть собраны, мы должны быть внимательны, чтобы не стать жертвами вот этого влияния, чтобы не стать невольно агентом ЦИПСО, чтобы не разносить вот эту ложь», – сказала военкор.

    По ее словам, противник борется не только за умы наших детей, но и за всех россиян: «Сейчас ведется активная фаза информационной войны. И вот я как человек, который большую часть своей жизни посвятил военной журналистике, вижу механизм этой информационной войны, которую они применяют, – это новые практики, новые методики, которые похожи на то, как ведут себя мошенники, звонящие из кол-центра, когда старушки добровольно относят все свои сбережения и потом не понимают, как они это сделали самостоятельно».

    Куксенкова подчеркнула, что среди пострадавших есть люди с научной степенью, с критическим мышлением, однако они все равно стали жертвами мошенников, не понимая как это произошло. Говоря об информационных атаках, она подчеркнула их серьезную опасность: «Здесь другое. Здесь не наши сбережения, здесь наша страна».

    Владимир Путин ответил, что воздействие на общественное сознание является одним из инструментов информационного противостояния, который развивается вместе с технологиями. «Попытка повлиять на умы – это современное оружие. Такое же, как и современные беспилотники. Это все то же самое. Оно применяется давно», – сказал президент.

    Глава государства подчеркнул, что методы информационного воздействия постоянно совершенствуются. «Геббльс еще говорил – чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Просто все совершенствуется на новом технологическом уровне», – отметил Путин.

    По словам президента, отсутствие профессиональной и своевременной реакции на информационные атаки может привести к серьезным последствиям. «Результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать, имея таких, как вы. Вам спасибо большое», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин сравнил заявления Евросоюза о российской угрозе с ложью по стандартам Йозефа Геббельса.

    Месяцем позже глава МИД Сергей Лавров назвал министра иностранных дел Германии хорошим учеником этого нацистского пропагандиста.

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    12 июля 2026, 01:11 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки, тем обрекая остатки боевиков ВСУ в Константиновке, рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Бизон».

    «Небо до Дружковки перекрыли мы полностью уже. Поэтому ни подносов, ни подвозов, ни подтягивания личного состава у них ничего этого нет уже», – сказал он ТАСС.

    «Бизон» пояснил, что контроль над небом в районе Алексеево-Дружковки лишает ВСУ возможности снабжать оставшиеся группы боевиков в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали бои за Осыково и Алексеево-Дружковку. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке. Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой.


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    11 июля 2026, 09:09 • Новости дня
    Экс-чиновник Пентагона заявил о неспособности Киева производить ракеты Patriot

    Экс-чиновник Пентагона: Киев долго не сможет производить ракет для Patriot

    Экс-чиновник Пентагона заявил о неспособности Киева производить ракеты Patriot
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Мария Иванова

    Украина не сможет наладить самостоятельный выпуск американских зенитных ракет в ближайшие несколько лет даже в случае получения производственной лицензии от США, отметил отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США Час Фриман.

    Час Фриман заявил о неспособности Киева собирать комплексы Patriot в ближайшие годы, передает РИА «Новости». Ранее американский президент допустил передачу лицензии на производство ракет-перехватчиков украинской стороне.

    «На самом деле Украина не может даже надеяться на то, чтобы создавать ракеты Patriot в течение еще нескольких лет», – подчеркнул эксперт.

    Бывший чиновник Пентагона добавил, что даже в самих Соединенных Штатах создание одной системы занимает два года. В настоящее время у Вашингтона нет свободных комплексов для поставок на Украину. Фриман выразил надежду, что к моменту их появления конфликт уже завершится.

    Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений на Украину лишь мешают урегулированию ситуации. В Москве подчеркивали, что подобные действия напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Журналисты издания The War Zone указали на невозможность быстрого выпуска этих ракет-перехватчиков.

    Российские и западные эксперты выделили четыре главные проблемы для запуска такого предприятия на украинской территории.

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    12 июля 2026, 03:20 • Новости дня
    Центральное командование ВС США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Центральное командование США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США объявило, что в 19.15 запустило третий на этой неделе раунд ударов по Ирану после того, как силы Корпуса стражей исламской революции «нагло атаковали» контейнеровоз GFS Galaxy, шедший под флагом Кипра транзитом через Ормузский пролив.

    В сообщении командования уточняется, что один гражданский член экипажа GFS Galaxy пропал без вести, и судно не может продолжить рейс из-за пожара на борту и значительного повреждения машинного отделения.

    «Ирану была предоставлена еще одна возможность продемонстрировать приверженность Меморандуму о взаимопонимании после того, как он был привлечен к ответственности за предыдущие нападения на коммерческие суда, но ему снова это не удалось», – сказано в сообщении командования в соцсети Х.

    В ответ на это США налагают штрафы, продолжая снижать способность Ирана нападать на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно пересекающие пролив.

    Завершается сообщение фразой: «Удары наносятся по указанию Верховного главнокомандующего», что говорит о приказе президента США Дональда Трампа проводить серию атак на Иран.

    Чуть ранее КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран  договорились продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    12 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран

    Хегсет назвал атаки США расплатой Ирана за неправильный выбор

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Военного министерства США Пит Хегсет высказался после начала очередной серии американских атак по Ирану, и упрекнул Иран в неправильном выборе, из-за которого все и происходит.

    «Иран сделал неудачный выбор. Теперь расплачиваются» – написал он в соцсети X.

    Министр Хегсет добавил в свой пост сообщение Центрального командования ВС США о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и продолжают снижать его способность нападать на гражданские и коммерческие суда.

    Чуть ранее перед атаками США КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран договорились  продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    12 июля 2026, 02:41 • Новости дня
    L’AntiDiplomatico указал на сигнал Западу в атаках ВС России по целям в Киеве

    L’AntiDiplomatico: Минобороны России дало Западу четкий сигнал

    Tекст: Катерина Туманова

    Отчет российского Минобороны об очередном ударе ВС страны по украинским целям стал, по мнению авторов портала L’AntiDiplomatico, доходчивым и легко считываемым сигналом западным покровителям Киева.

    «Недавние атаки на два объекта военно-промышленного комплекса в столице и на портовые сооружения Одессы, Черноморска и Измаила продемонстрировали, что нет недостижимых целей», – приводит портал выдержку из отчета российского оборонного ведомства.

    После очередной серии ударов ВС России, в ходе которых, к примеру, были уничтожены уничтожили склады ГСМ ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях или поражены объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, для российских военных почти не осталось недостижимых целей.

    «Риторика Москвы не нова, но сегодня она стала резче. Кремль давно повторяет, что поток западного оружия не изменит баланс сил на местах. Но теперь это послание наполнено конкретной угрозой», – пишет L’AntiDiplomatico.

    Автор материала указывает на то, что каждая ракетная система, артиллерийское орудие, поставленное США или евроспонсорами Киева, будет считаться законной целью, и любой, кто их перевозит или хранит, подвергается риску быть атакованными.

    «Это не просто военный вопрос, это предупреждение тем, кто продолжает поставлять оружие Украине», – сказано в статье.

    Портал напоминает, как Минобороны  в очередной раз обращает внимание на то, что любые виды оружия, покидающие Запад, в итоге попадают в криминальные сети за пределами Украины.

    «Послание ясно. Западные системы обороны, какими бы совершенными они ни были, недостаточны для защиты ни центров принятия решений, ни линий снабжения. И каждая новая партия оружия, пересекающая границу, в глазах Кремля – всего лишь очередная цель, ожидающая удара», – подчеркнул автор статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Бачевск в Сумской области. ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок. Армия России 10 июля нанесла удары по военным объектам Украины.


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