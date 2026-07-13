Примгидромет сообщил о приближении тайфуна «Бави» к Приморью

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. В связи с активизацией атмосферного фронта, в систему которого вошел бывший тайфун «Бави», ночью и днем 15 июля во Владивостоке и на значительной территории Приморского края ожидается ухудшение погодных условий», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В среду в регионе прогнозируется сильный дождь – от 15 до 45 миллиметров осадков за 12 часов и менее. Местами количество осадков может достичь 50 миллиметров за аналогичный период. На побережье ожидается усиление ветра до 15–22 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что общее количество осадков может составить 30-90 миллиметров, что соответствует 30-80% месячной нормы.

На реках края прогнозируются паводки с повышением уровня воды на 0,8-2,0 метра. Возможны локальные резкие подъемы воды до 2,8 метра, а также затопления дорог и хозяйственных объектов. Жителям и гостям Приморья советуют ограничить поездки во время непогоды.

На Тайване число пострадавших в результате прохода тайфуна Бави выросло до 135 человек.

На прошлой неделе правительство Японии организовало специальный штаб из-за приближения тайфуна «Бави».

Накануне Ассоциация туроператоров России заявила об отсутствии организованных российских туристов в затронутой стихией китайской провинции Фуцзянь.