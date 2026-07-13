Парламент Сирии провел первое заседание после свержения Асада

Tекст: Антон Антонов

«Депутаты Народного собрания собрались в новом составе в первый раз с момента свержения власти Башара Асада», – говорится в сообщении SANA.

Ключевой задачей Народного собрания станет разработка новой конституции страны и выработка основ демократического правления, передает РИА «Новости».

Согласно временной избирательной системе, две трети из 210 депутатов были отобраны коллегиями выборщиков в октябре 2025 года. Оставшиеся 70 законодателей сирийский президент Ахмед аш-Шараа назначил 1 июля. Власти отказались от всеобщих парламентских выборов, сочтя невозможным провести голосование и подсчет бюллетеней в условиях миллионов внутренне перемещенных лиц и разрушенной войной инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новые власти Сирии объявили Ахмада аш-Шараа президентом страны на переходный период и распустили прежний парламент.

Аш-Шараа подписал указ о создании Совета национальной безопасности для координации работы в сферах безопасности и политического управления.

Россия назвала прошедшие 5 октября парламентские выборы в Сирии большой победой и выразила готовность к регулярным консультациям с Дамаском.