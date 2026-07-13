Иран предложил ООН призвать страны Персидского залива отказаться от баз США

Багаи обратился к Дюжаррику, комментируя заявление ООН по поводу возобновления военных действий Вашингтона и Тегерана, передает РИА «Новости».
Иранский дипломат настаивает, что его страна действует в рамках международного права. Багаи заявил, что удары Ирана по военным базам и объектам США в южной части Персидского залива являются законным применением права на самооборону.
«Вам следует настоятельно призвать соответствующие страны незамедлительно прекратить предоставлять США возможность использовать свои территории в качестве плацдармов для агрессии против Ирана», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные поразили американские военные объекты инфраструктуры беспилотниками.
Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции выпустил 10 баллистических ракет по американскому военному объекту Аль-Азрак.