Автомобиль с детьми упал с обрыва в Дагестане

Tекст: Антон Антонов

Авария произошла в воскресенье на автодороге «Грозный-Ботлих – Хунзах – Араканская площадка», передает РИА «Новости».

По данным МВД республики, за рулем автомобиля ВАЗ 11183 находился местный житель. Водитель «съехал с дороги на обочину встречного направления с последующем опрокидыванием в обрыв высотой 10 м», говорится в сообщении.

В результате ДТП дети были госпитализированы. Девочкам диагностировали различные телесные повреждения, характер травм в сообщении не уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авария с участием пассажирского транспорта, перевозившего несовершеннолетних, произошла на территории Минусинского округа Красноярского края.

На трассе Абакан – Ак-Довурак в Хакасии перевернулся Lexus, погиб водитель и двое детей, еще двоих подростков доставили в больницу с травмами.