Глава Volkswagen Блюме захотел найти способ не закрывать заводы в Германии

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Существуют более разумные способы оптимизации трат», – подчеркнул глава компании в интервью Bild, пишет РБК.

По его словам, в прошлом году концерну удалось снизить себестоимость деталей на 20%, что стало значительным достижением.

Блюме добавил, что Volkswagen остается лидером европейского рынка в сегментах автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и электромобилей.

Продукция пользуется спросом, однако холдинг пока не может выйти на достаточный уровень прибыли. В связи с этим руководство продолжит сокращать издержки во всех направлениях.

Ранее Volkswagen запланировал масштабную оптимизацию штата. Блюме заявлял о планах уволить 50 тысяч сотрудников к 2030 году. В конце прошлого года автопроизводитель впервые за 88 лет принял решение закрыть свой завод в Дрездене.