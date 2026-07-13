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    13 июля 2026, 04:28 • Новости дня

    Нетаньяху рассказал о последнем разговоре с Грэмом

    Нетаньяху назвал Грэма «необыкновенным другом» Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о последнем разговоре с сенатором США Линдси Грэмом (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Нетаньяху в эфире телеканала Fox News сообщил, что американский политик крайне эмоционально отреагировал на заявление о том, что Израиль мог бы сам обеспечивать защиту как своих, так и американских интересов.

    «Он пришел в ярость. Он сказал: «Ни за что, так нельзя»», – рассказал израильский премьер. Нетаньяху назвал сенатора «необыкновенным другом» еврейского государства, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху подчеркнул, что сенатор настолько беспокоился о безопасности Израиля, что выразил свое возмущение, стремясь сохранить американское финансирование или даже увеличить его, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис сенатора сообщил о его смерти от осложнений сердечно-сосудистого заболевания.

    Незадолго до смерти политик разрабатывал план нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

    13 июля 2026, 16:21 • Новости дня
    NYT: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»
    NYT: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»
    @ AP Photo/Ebrahim Noroozi/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под домашним арестом по подозрению в многолетнем сотрудничестве с израильской разведслужбой «Моссад», пишет The New York Times (NYT).

    По данным NYT, израильская спецслужба в течение года проводила тайную операцию по вербовке иранского политика. Планировалось, что он станет новым лидером страны после возможной смены власти.

    По данным расследования, в 2024 году «Моссад» организовал личную встречу Ахмадинежада с занимавшим пост директора разведки Давидом Барнеа в Будапеште. Для прикрытия израильтяне задействовали венгерского ученого, который пригласил политика на климатическую конференцию.

    Израиль неоднократно перечислял значительные суммы пресс-секретарю экс-президента Акбару Джаванфекру. Кульминацией операции стал день атаки на Тегеран 28 февраля, когда ракеты разрушили здание охраны Ахмадинежада, после чего его вывезли в безопасное место агенты «Моссада».

    Впоследствии политик покинул укрытие после предполагаемой ссоры с израильскими кураторами. На публике он появился лишь недавно на похоронах аятоллы Али Хаменеи в окружении сотрудников КСИР, которые, по словам источников, «выглядели как охранники». Сейчас он находится под домашним арестом.

    Напомним, Соединенные Штаты и Израиль планировали вернуть к власти бывшего иранского президента. Американские СМИ назвали Махмуда Ахмадинежада желаемым для Вашингтона новым руководителем страны.

    Офис политика официально опроверг мартовские слухи о его гибели при ракетном обстреле.

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    13 июля 2026, 18:29 • Новости дня
    Египет и Турция отказались принять круизный лайнер с ЛГБТ-туристами из США
    Египет и Турция отказались принять круизный лайнер с ЛГБТ-туристами из США
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Власти Египта вслед за Турцией не разрешили заход в свои территориальные воды круизному лайнеру Scarlet Lady, выполнявшему рейс для представителей ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), организованный американской туристической компанией Atlantis Events. В результате судно было вынуждено изменить маршрут и направиться к греческому острову Крит.

    Как сообщил телеканалу CNN президент и генеральный директор Atlantis Events Рич Кэмпбелл, разрешение на заход в Египет изначально было получено.«У нас были все необходимые разрешения, но в самый последний момент нам отказали в допуске», – заявил Кэмпбелл.

    По его словам, аналогичный маршрут компания успешно выполняла годом ранее, поэтому произошедшее стало неожиданностью. В обращении к пассажирам он подчеркнул: «Я знаю, насколько важным этот визит был для многих из вас. В прошлом году мы без каких-либо проблем прошли по аналогичному маршруту, поэтому были удивлены этим досадным решением».

    Ранее турецкие власти также запретили лайнеру заходить в два порта страны. По данным CNN, чиновники объяснили это тем, что судно было зафрахтовано группами, «известными поведением, несовместимым с устоями нашего общества и моральными ценностями».

    После отказа Турции организаторы изменили маршрут и планировали сделать остановку в Египте, однако египетские власти также не разрешили судну войти в свои территориальные воды. На борту находились около 1,9 тыс. пассажиров, из которых примерно 1,1 тыс. – граждане США. Остальные прибыли из Великобритании, Канады, Австралии и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года администрация порта Стамбула отказала круизному лайнеру Astoria Grande в швартовке. Летом 2024 года президент Турции Тайип Эрдоган отказался от поездки на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за пропаганды нетрадиционных отношений. В конце того же года московский суд арестовал организатора туров в Египет для сторонников запрещенного экстремистского движения.

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    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    13 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    КСИР сообщил об ударе по авиабазе США в Иордании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударе по нескольким крупным складам ракет и резервуарам с топливом на используемой США авиабазе «Принц Хасан» в Иордании.

    Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по нескольким складам ракет и резервуарам с топливом на авиабазе «Принц Хасан» в Иордании, которую используют американские военные, передает РИА «Новости».

    «Сожжены резервуары с топливом и склады боеприпасов авиабазы «Принц Хасан» в Иордании», – говорится в заявлении КСИР.

    В ведомстве пояснили, что атака с применением ракет и дронов стала первым этапом ответа на агрессивные действия. Минувшей ночью армия США нанесла удары по прибрежным базам иранских вооруженных сил. Это произошло после того, как иранские военные моряки задержали два судна с отключенными системами, двигавшиеся по запрещенному маршруту в Ормузском проливе и создававшие угрозу судоходству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные поразили центр командования американской базы «Принц Хасан» в Иордании.

    В результате атаки на территории военного объекта вспыхнул пожар.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции атаковал военную инфраструктуру Соединенных Штатов в Кувейте и Бахрейне.

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    13 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Иранские военные уничтожили американские ракетные установки в Кувейте

    КСИР заявил об уничтожении американских установок HIMARS и складов в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Корпус стражей исламской революции нанес удар по складам боеприпасов и пусковым комплексам армии США на территории Кувейта.

    Иранские военные отчитались о ликвидации двух американских пусковых установок ракет класса «земля-земля» Himars, передает РИА «Новости». Успешной атаке также подверглись склады с боеприпасами на территории Кувейта.

    «КСИР заявил о том, что он уничтожил две пусковые установки США Himars вместе со складами ракет в Кувейте», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Press TV.

    До этого иранская сторона заявляла об ударах по военным базам США «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте. В результате тех атак были уничтожены зенитный ракетный комплекс Patriot и американская радиолокационная система FPS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники ликвидировали пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS на территории Кувейта.

    Несколькими днями ранее подразделения вооруженных сил исламской республики осуществили серию атак по американским зенитным ракетным комплексам Patriot.

    До этого военные поразили военно-воздушную базу Али ас-Салем ракетами.

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    13 июля 2026, 18:22 • Новости дня
    Цена нефти Brent взлетела после объявления планов Вашингтона по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    Мировые цены на нефть продемонстрировали резкий рост на фоне новостей о планах США восстановить блокаду морских портов Ирана.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года на лондонской бирже ICE росла более чем на 5%, передает ТАСС. Такая динамика отмечена после заявления президента США Дональда Трампа о планах восстановить блокаду морских портов Ирана.

    По данным торгов на 17:21 московского времени, цена Brent увеличивалась на 5,29%, достигая 80,03 доллара за баррель. Однако уже к 17:31 рост несколько замедлился.

    В это время нефть Brent торговалась на отметке 79,63 доллара за баррель, показывая прибавку в 4,76%. Одновременно стоимость фьючерсов на американскую нефть марки WTI поднималась на 4,78%, составив 74,82 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли новые удары по целям в Иране. Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.

    Ранее цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель.

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    13 июля 2026, 14:57 • Новости дня
    ВС Йемена атаковали аэропорт Саны из-за иранского самолета

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительственные войска повредили взлетно-посадочную полосу в столице страны, чтобы не допустить приземления борта из Ирана на контролируемую повстанцами-хуситами территорию.

    Удар по объекту инфраструктуры был нанесен для предотвращения посадки иранского воздушного судна, передает ТАСС.

    Аэропорт Саны в настоящее время находится под контролем движения «Ансар Аллах».

    «Террористические формирования хуситов, поддерживаемые иранским режимом, запретили йеменской национальной авиации приземляться в аэропорту столицы Саны и настояли на том, чтобы иранский [самолет] вторгся на территорию Йемена, поэтому взлетно-посадочная полоса аэропорта подверглась удару», – заявили в министерстве обороны страны.

    Незадолго до атаки военное ведомство призвало эвакуировать персонал и предостерегло граждан от приближения к территории гавани.

    В министерстве подчеркнули готовность перехватывать любые самолеты, нарушающие воздушное пространство, для защиты национального суверенитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года ВВС Израиля уничтожили инфраструктуру центрального аэропорта Саны.

    Гендиректор воздушной гавани сообщил об уничтожении шести пассажирских самолетов.

    Месяцем ранее йеменские хуситы закрыли акваторию Красного моря для израильских судов.

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    13 июля 2026, 05:41 • Новости дня
    Иран объявил о ракетном ударе по авиабазе США в Иордании
    Иран объявил о ракетном ударе по авиабазе США в Иордании
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные поразили американские военные объекты инфраструктуры беспилотниками, сообщил Корпус стражей исламской революции.

    Удар пришелся по американской авиабазе в Иордании, заявили в КСИР, передает ТАСС.

    В результате атаки на территории военного объекта вспыхнул пожар. Огонь охватил склады с вооружением и хранилища горючего.

    «Удары по Иордании были лишь первым этапом операции возмездия», – подчеркнули в КСИР

    Иранские военные добавили, что масштабные действия против сил США продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные поразили центр командования авиабазы Принца Хасана в Иордании.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции выпустил 10 баллистических ракет по американскому военному объекту Аль-Азрак.

    До этого Тегеран провел совместную операцию против инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне.

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    13 июля 2026, 17:54 • Новости дня
    Трамп заявил о планах США обложить данью Ормузский пролив

    Трамп: США начнут взимать 20% стоимости грузов в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты намерены взять под контроль Ормузский пролив и получать компенсацию за безопасное судоходство, заявил американский президент Дональд Трамп.

    Трамп отметил, что размер сбора составит 20% от стоимости транспортируемых товаров, передает ТАСС.

    «Все остальные страны будут справедливо и открыто пользоваться проливом. США будут впредь известны как «хранитель Ормузского пролива», – написал политик в социальной сети Truth Social. Он добавил, что формирование нового процесса начнется немедленно из-за высоких расходов на безопасность в неспокойном регионе.

    Через этот маршрут проходит примерно 25% мировых объемов торговли нефтью. Кроме того, там транспортируется около 20% глобальных поставок сжиженного природного газа.

    Ранее Трамп объявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов. МИД Ирана обвинил Вашингтон в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством.

    В июне президент США допустил введение платы за проход судов после окончания перемирия.

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    13 июля 2026, 08:53 • Новости дня
    Тегеран пригрозил ответными ударами соучастникам атак на Иран

    Тегеран предупредил третьи страны о последствиях соучастия в ударах по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Вслед за шестичасовой американской атакой власти Ирана пообещали рассматривать как законные мишени территории любых стран, содействующих противнику.

    Любое содействие иностранных государств в агрессии против Ирана приведет к ответным мерам, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное агентство Mehr и заявление иранского МИД.

    «Любое соучастие или сотрудничество со сторонами агрессора принесет последствия, и источники и места, откуда проводятся удары по Ирану, станут легитимными целями для оборонительных ударов вооруженных сил Исламской республики Иран», – подчеркивается в публикации.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) отчиталось о завершении очередной атаки на иранскую территорию. Операция продолжалась почти шесть часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании режима прекращения огня.

    Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи пригрозил серьезными последствиями за предоставление баз для атак.

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    13 июля 2026, 04:13 • Новости дня
    Израильский 12-й канал заявил о подготовке Ираном покушения на Трампа в Турции

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль передал американцам предупреждение о якобы намерении Ирана устранить президента США Дональда Трампа во время его визита в Анкару на саммит НАТО, сообщает израильский 12-й канал.

    В сообщении 12-го канала говорится, что иностранная разведка вовремя перехватила информацию о якобы подготовке нападения на американского лидера на турецкой территории.

    Израильская сторона оперативно передала Вашингтону предупреждение о намерениях Тегерана. Эту информацию также подтверждали заявления посла США в Израиле Майка Хакаби. В связи с полученными разведывательными данными американским спецслужбам пришлось в срочном порядке заменить самолет главы государства, говорится в сообщении.

    По версии телеканала, высокопоставленные иранские чиновники рассматривали визит Трампа на саммит Североатлантического альянса как уникальную возможность для устранения.

    Публикация данной информации была разрешена военной цензурой Израиля, уточняет телеканал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности американских военных нанести удары по Ирану в случае попытки покушения на него.

    Трамп заявил, что в ходе возвращения из Турции поменял самолет в Британии, чтобы британские военные посмотрели на подаренный катарской стороной Boeing.

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    13 июля 2026, 05:14 • Новости дня
    Гутерриш предупредил о катастрофических последствиях войны США и Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что возобновление боевых действий США и Ирана грозит катастрофическими последствиями, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

    «Генеральный секретарь вновь заявляет, что возвращение к полномасштабным боевым действиям имело бы катастрофические последствия – для народов региона, международного мира и безопасности, а также мировой экономики», – приводит слова Дюжаррика РИА «Новости».

    Гутерриш, как сообщил его представитель, обратился к сторонам с призывом к максимальной сдержанности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США атаковали как минимум 13 иранских городов в ходе новой волны авиаударов.

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума. Стоимость нефти марки Brent на биржевых торгах в ночь на 13 июля выросла на фоне сообщений об ударах США по Ирану.

    США объявили, что соглашение о прекращении войны «закончилось».

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    13 июля 2026, 05:57 • Новости дня
    Парламент Сирии провел первое заседание после свержения Асада

    Tекст: Антон Антонов

    Спустя 19 месяцев после свержения Башара Асада и смены власти в Сирии сирийский парламент провел первое заседание, сообщает SANA.

    «Депутаты Народного собрания собрались в новом составе в первый раз с момента свержения власти Башара Асада», – говорится в сообщении SANA.

    Ключевой задачей Народного собрания станет разработка новой конституции страны и выработка основ демократического правления, передает РИА «Новости».

    Согласно временной избирательной системе, две трети из 210 депутатов были отобраны коллегиями выборщиков в октябре 2025 года. Оставшиеся 70 законодателей сирийский президент Ахмед аш-Шараа назначил 1 июля. Власти отказались от всеобщих парламентских выборов, сочтя невозможным провести голосование и подсчет бюллетеней в условиях миллионов внутренне перемещенных лиц и разрушенной войной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые власти Сирии объявили Ахмада аш-Шараа президентом страны на переходный период и распустили прежний парламент.

    Аш-Шараа подписал указ о создании Совета национальной безопасности для координации работы в сферах безопасности и политического управления.

    Россия назвала прошедшие 5 октября парламентские выборы в Сирии большой победой и выразила готовность к регулярным консультациям с Дамаском.

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    13 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Хуситы атаковали ракетами и дронами аэропорт в городе Абха в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на атаку по аэропорту Саны нанесены удары по международному аэропорту Абха на юго-западе Саудовской Аравии, сообщил военный представитель правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа.

    «В ответ на саудовскую агрессию мы нанесли удар по международному аэропорту Абха с применением баллистических ракет и беспилотников; операция успешно достигла поставленных целей», – приводит слова представителя хуситов РИА «Новости» со ссылкой на Al Masirah.

    От имени движения он предупредил все авиакомпании о рисках полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии и призвал крайне серьезно относиться к этим сигналам. По его словам, предупреждения будут действовать до тех пор, пока не будет снята блокада с международного аэропорта Саны.

    По данным отслеживания воздушного движения на портале FlightRadar, небо над городом Абха, а также над расположенными у границы с Йеменом городами Наджран и Джизан в настоящий момент остается свободным от самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменская группировка «Ансар Алла» возложила на Саудовскую Аравию вину за срыв перемирия.

    Месяцем ранее хуситы запретили проход израильских судов через акваторию Красного моря.

    В 2025 году хуситы нанесли серию ракетных ударов по целям на территории Израиля.

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    13 июля 2026, 13:29 • Новости дня
    Бельгия обвинила Еврокомиссию в бездействии из-за Израиля

    Politico: Бельгия обвинила ЕК в бездействии в отношении израильских поселений

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Бельгии раскритиковал Еврокомиссию за недостаточные меры по ограничению торговли с незаконными израильскими поселениями, что вызвало раскол среди стран Евросоюза.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что предложенные меры по ограничению торговли с незаконными израильскими поселениями являются недостаточными, пишет Politico.

    На встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе обсуждался документ, подготовленный командой Урсулы фон дер Ляйен, в котором предлагались такие варианты, как запретительные пошлины и система лицензирования.

    «Европейская комиссия наконец-то предложила некоторые варианты на двух страницах. Так что возникает ощущение, что они бросили кость, которую можно погрызть, вместо того, чтобы проявить реальное желание двигаться вперед», – сказал Прево журналистам. Он добавил, что Евросоюз уже некоторое время не выступает в качестве авторитетного геополитического игрока в контексте палестино-израильского конфликта.

    Вопрос ограничения торговли с израильскими поселениями стал одной из главных тем встречи. Группа стран, включая Бельгию, Нидерланды, Испанию и Ирландию, стремится сформировать большинство, чтобы заставить Еврокомиссию внести официальное предложение для голосования. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас поддержала юридическую службу Европейского совета, отметив необходимость решения этого вопроса.

    Министры из Нидерландов и Испании также призвали к общеевропейскому прекращению торговли с поселениями, подчеркнув, что их страны уже приняли двусторонние меры. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно отметил, что Мадрид уже запретил такой импорт на двустороннем уровне, и Евросоюз должен последовать этому примеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд государств Евросоюза попытался сформировать большинство для ограничения торговли с израильскими поселениями.

    Весной Испания призвала ввести европейские санкции против Израиля за действия в секторе Газа.

    В прошлом году Еврокомиссия предложила обложить пошлинами более трети израильского экспорта.

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    13 июля 2026, 10:05 • Новости дня
    Страны ЕС потребовали ограничить торговлю с израильскими поселениями

    Politico: Ряд стран ЕС призвал ограничить торговлю с израильскими поселениями

    Tекст: Мария Иванова

    Внутри Евросоюза обострился раскол из-за попыток ряда государств ограничить торговлю с израильскими поселениями, объем которой составляет 0,5% от товарооборота с Израилем.

    Ряд государств Евросоюза, среди которых Бельгия, Нидерланды и Испания, пытаются сформировать большинство для ограничения торговли с израильскими поселениями, пишет Politico.

    Инициативу поддерживает глава европейской дипломатии Кая Каллас, однако Еврокомиссия и такие страны, как Германия и Чехия, выступают против.

    По оценке Еврокомиссии, торговля с поселениями на Западном берегу реки Иордан составляет около 0,5% от общего объема товарооборота ЕС с Израилем. Несмотря на незначительный экономический эффект, после обострения конфликта в секторе Газа этот вопрос стал доминировать на повестке встреч министров иностранных дел стран ЕС.

    «Поселения незаконны. Лучшее решение – просто запретить любой импорт товаров, произведенных в поселениях», – заявил испанский депутат Европарламента Начо Санчес Амор.

    Еврокомиссия избегает вынесения на голосование конкретных торговых мер в преддверии октябрьских выборов в Израиле. Берлин и Брюссель настаивают, что подобные шаги относятся к общей внешней политике и требуют единогласного одобрения, тогда как сторонники ограничений считают это вопросом торговли, требующим лишь квалифицированного большинства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной страны Евросоюза разошлись во мнениях по вопросу введения санкций против Израиля. Германия и Италия заблокировали предложение о приостановке соглашения об ассоциации с еврейским государством.

    В прошлом году Еврокомиссия предложила ввести пошлины на израильский экспорт.

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