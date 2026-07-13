Нетаньяху рассказал о последнем разговоре с Грэмом

Нетаньяху назвал Грэма «необыкновенным другом» Израиля

Tекст: Антон Антонов

Нетаньяху в эфире телеканала Fox News сообщил, что американский политик крайне эмоционально отреагировал на заявление о том, что Израиль мог бы сам обеспечивать защиту как своих, так и американских интересов.

«Он пришел в ярость. Он сказал: «Ни за что, так нельзя»», – рассказал израильский премьер. Нетаньяху назвал сенатора «необыкновенным другом» еврейского государства, передает РИА «Новости».

Нетаньяху подчеркнул, что сенатор настолько беспокоился о безопасности Израиля, что выразил свое возмущение, стремясь сохранить американское финансирование или даже увеличить его, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, офис сенатора сообщил о его смерти от осложнений сердечно-сосудистого заболевания.

Незадолго до смерти политик разрабатывал план нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.