Израильский 12-й канал заявил о подготовке Ираном покушения на Трампа в Турции

Tекст: Антон Антонов

В сообщении 12-го канала говорится, что иностранная разведка вовремя перехватила информацию о якобы подготовке нападения на американского лидера на турецкой территории.

Израильская сторона оперативно передала Вашингтону предупреждение о намерениях Тегерана. Эту информацию также подтверждали заявления посла США в Израиле Майка Хакаби. В связи с полученными разведывательными данными американским спецслужбам пришлось в срочном порядке заменить самолет главы государства, говорится в сообщении.

По версии телеканала, высокопоставленные иранские чиновники рассматривали визит Трампа на саммит Североатлантического альянса как уникальную возможность для устранения.

Публикация данной информации была разрешена военной цензурой Израиля, уточняет телеканал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности американских военных нанести удары по Ирану в случае попытки покушения на него.

Трамп заявил, что в ходе возвращения из Турции поменял самолет в Британии, чтобы британские военные посмотрели на подаренный катарской стороной Boeing.

