Американский чиновник заявил о сопровождении США судов в Ормузском проливе

Журналист Равид: Военные США за сутки провели через Ормузский пролив 20 судов

Tекст: Антон Антонов

Об этом в X рассказал журналист портала Axios Барак Равид. «Представитель американских властей сообщил, что за последние 24 часа около 20 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив в координации с американскими военными в дополнение к нескольким судам, которые прошли без координации с США», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе транзит танкеров через Ормузский пролив практически остановился из-за американских ударов по территории Ирана.

CNN сообщает, что сейчас движение судов через Ормузский пролив также сократилось до минимума.

