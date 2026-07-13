США нанесли удары по 13 городам Ирана

NYT: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»

Tекст: Валерия Городецкая

По данным NYT, израильская спецслужба в течение года проводила тайную операцию по вербовке иранского политика. Планировалось, что он станет новым лидером страны после возможной смены власти.

По данным расследования, в 2024 году «Моссад» организовал личную встречу Ахмадинежада с занимавшим пост директора разведки Давидом Барнеа в Будапеште. Для прикрытия израильтяне задействовали венгерского ученого, который пригласил политика на климатическую конференцию.

Израиль неоднократно перечислял значительные суммы пресс-секретарю экс-президента Акбару Джаванфекру. Кульминацией операции стал день атаки на Тегеран 28 февраля, когда ракеты разрушили здание охраны Ахмадинежада, после чего его вывезли в безопасное место агенты «Моссада».

Впоследствии политик покинул укрытие после предполагаемой ссоры с израильскими кураторами. На публике он появился лишь недавно на похоронах аятоллы Али Хаменеи в окружении сотрудников КСИР, которые, по словам источников, «выглядели как охранники». Сейчас он находится под домашним арестом.

Напомним, Соединенные Штаты и Израиль планировали вернуть к власти бывшего иранского президента. Американские СМИ назвали Махмуда Ахмадинежада желаемым для Вашингтона новым руководителем страны.

Офис политика официально опроверг мартовские слухи о его гибели при ракетном обстреле.