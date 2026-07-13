Жертвами пожара в баре в Бангкоке стали 27 человек

Возгорание началось около полуночи (22.00 по мск в воскресенье)., передает Associated Press.
Прибывшим на место спасателям потребовалось около получаса для локализации пламени. Густой черный дым полностью заволок помещения, вызвав панику среди отдыхающих.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун лично прибыл на место трагедии. «Погибли 27 человек, несколько пострадавших доставлены в больницу», – сообщил он. Он добавил, что точные причины произошедшего выясняются.
63 человека пострадали при пожаре, передает Al Jazeera.
Выступавший в баре музыкант рассказал, что перед отключением света заметил дым от автоматического выключателя возле сцены. Затем раздался взрыв, и помещение моментально заполнилось едким дымом.
По словам премьера, многих жертв обнаружили в туалетах в дальней части здания.
В 2022 году в результате пожара в музыкальном пабе на востоке страны погибли 14 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2025 года пожар в ночном клубе на юго-западе Индии унес жизни 23 посетителей.