Названа причина смерти сенатора США Грэма

Сенатор США Грэм умер из-за расслоения аорты

Tекст: Антон Антонов

«Предварительные результаты обследования – расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.



Окончательное свидетельство о смерти будет оформлено после получения результатов всех токсикологических и микроскопических исследований, следует из заявления офиса.

По данным CNN, у следователей нет оснований полагать, что причина смерти была неестественной или связанной с чьим-либо злым умыслом. Местная полиция проводит проверку, которую стандартно устраивают после смерти человека, а ФБР лишь предложило содействие в случае необходимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) умер в Вашингтоне.

Росфинмониторинг ранее внес американского политика в перечень террористов и экстремистов в России.