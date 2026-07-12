В турецком пятизвездочном отеле отравились около 30 человек

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел в курортном районе Сахиль Сителери, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкие СМИ.

«После жалоб туристов на боли в животе, рвоту и тошноту около 30 человек были доставлены в больницы, начато расследование», – говорится в публикации.

Симптомы сильного недомогания и высокая температура появились у отдыхающих вскоре после питания по системе «все включено».

Некоторых пациентов отпустили после оказания первой помощи, другие продолжают лечение под наблюдением врачей. Сейчас дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших россияне.

После массового отравления в отель прибыли сотрудники профильных ведомств и санитарные врачи. Специалисты отобрали пробы воды и еды для проведения детальной экспертизы. Полиция инициировала собственную проверку на основании жалоб госпитализированных граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года российские дипломаты не получали просьб о помощи от граждан из-за отравления хлором в Анталье.

Осенью прошлого года власти Стамбула опечатали гостиницу из-за смертельного отравления семьи из Германии.

Месяцем ранее Роспотребнадзор запросил у турецкого Минздрава официальные данные по массовому отравлению россиян на курорте Кемер.