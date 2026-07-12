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    12 июля 2026, 21:08 • Новости дня

    Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма

    Сенатор Грэм готовил историческое соглашение между Эр-Риядом и Тель-Авивом

    Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма
    @ Win McNamee/IMAGO/MediaPunch/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Незадолго до внезапной кончины влиятельный американский политик Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) разрабатывал амбициозный план нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля после завершения конфликта с Ираном.

    Американский политик посвятил последние недели жизни подготовке масштабного дипломатического соглашения, передает Axios. Он рассчитывал добиться нормализации связей между Саудовской Аравией и Израилем после ослабления Ирана.

    План предполагал начало интенсивных переговоров осенью, чтобы успеть ратифицировать оборонный договор до января. Сенатор обсуждал эту инициативу с Дональдом Трампом и планировал визит на Ближний Восток. Трамп поддержал идею и призвал лидеров арабских стран к сотрудничеству.

    Главным препятствием оставалось требование Эр-Рияда о создании палестинского государства, которое отвергало израильское правительство. Для утверждения договора в Сенате требовались голоса демократов, что делало уступки по палестинскому вопросу неизбежными.

    В субботу вечером политик обсуждал с Трампом недавнюю поездку на Украину и новые антироссийские санкции. Почувствовав недомогание, он отказался от немедленной медицинской помощи. «Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно разобраться с санкциями против России, решить проблему Ирана и провести израильско-саудовскую нормализацию», – пошутил сенатор за несколько часов до смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался от остановки сердца. В мае президент США Дональд Трамп призвал лидеров арабских стран подписать мирные соглашения с Израилем. Позже израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в международной изоляции из-за несогласия с позицией Вашингтона.

    13 июля 2026, 18:29 • Новости дня
    Египет и Турция отказались принять круизный лайнер с ЛГБТ-туристами из США
    Египет и Турция отказались принять круизный лайнер с ЛГБТ-туристами из США
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Власти Египта вслед за Турцией не разрешили заход в свои территориальные воды круизному лайнеру Scarlet Lady, выполнявшему рейс для представителей ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), организованный американской туристической компанией Atlantis Events. В результате судно было вынуждено изменить маршрут и направиться к греческому острову Крит.

    Как сообщил телеканалу CNN президент и генеральный директор Atlantis Events Рич Кэмпбелл, разрешение на заход в Египет изначально было получено.«У нас были все необходимые разрешения, но в самый последний момент нам отказали в допуске», – заявил Кэмпбелл.

    По его словам, аналогичный маршрут компания успешно выполняла годом ранее, поэтому произошедшее стало неожиданностью. В обращении к пассажирам он подчеркнул: «Я знаю, насколько важным этот визит был для многих из вас. В прошлом году мы без каких-либо проблем прошли по аналогичному маршруту, поэтому были удивлены этим досадным решением».

    Ранее турецкие власти также запретили лайнеру заходить в два порта страны. По данным CNN, чиновники объяснили это тем, что судно было зафрахтовано группами, «известными поведением, несовместимым с устоями нашего общества и моральными ценностями».

    После отказа Турции организаторы изменили маршрут и планировали сделать остановку в Египте, однако египетские власти также не разрешили судну войти в свои территориальные воды. На борту находились около 1,9 тыс. пассажиров, из которых примерно 1,1 тыс. – граждане США. Остальные прибыли из Великобритании, Канады, Австралии и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года администрация порта Стамбула отказала круизному лайнеру Astoria Grande в швартовке. Летом 2024 года президент Турции Тайип Эрдоган отказался от поездки на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за пропаганды нетрадиционных отношений. В конце того же года московский суд арестовал организатора туров в Египет для сторонников запрещенного экстремистского движения.

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    13 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    КСИР сообщил об ударе по авиабазе США в Иордании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударе по нескольким крупным складам ракет и резервуарам с топливом на используемой США авиабазе «Принц Хасан» в Иордании.

    Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по нескольким складам ракет и резервуарам с топливом на авиабазе «Принц Хасан» в Иордании, которую используют американские военные, передает РИА «Новости».

    «Сожжены резервуары с топливом и склады боеприпасов авиабазы «Принц Хасан» в Иордании», – говорится в заявлении КСИР.

    В ведомстве пояснили, что атака с применением ракет и дронов стала первым этапом ответа на агрессивные действия. Минувшей ночью армия США нанесла удары по прибрежным базам иранских вооруженных сил. Это произошло после того, как иранские военные моряки задержали два судна с отключенными системами, двигавшиеся по запрещенному маршруту в Ормузском проливе и создававшие угрозу судоходству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные поразили центр командования американской базы «Принц Хасан» в Иордании.

    В результате атаки на территории военного объекта вспыхнул пожар.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции атаковал военную инфраструктуру Соединенных Штатов в Кувейте и Бахрейне.

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    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    13 июля 2026, 04:28 • Новости дня
    Нетаньяху рассказал о последнем разговоре с Грэмом

    Нетаньяху назвал Грэма «необыкновенным другом» Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о последнем разговоре с сенатором США Линдси Грэмом (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Нетаньяху в эфире телеканала Fox News сообщил, что американский политик крайне эмоционально отреагировал на заявление о том, что Израиль мог бы сам обеспечивать защиту как своих, так и американских интересов.

    «Он пришел в ярость. Он сказал: «Ни за что, так нельзя»», – рассказал израильский премьер. Нетаньяху назвал сенатора «необыкновенным другом» еврейского государства, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху подчеркнул, что сенатор настолько беспокоился о безопасности Израиля, что выразил свое возмущение, стремясь сохранить американское финансирование или даже увеличить его, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис сенатора сообщил о его смерти от осложнений сердечно-сосудистого заболевания.

    Незадолго до смерти политик разрабатывал план нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

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    13 июля 2026, 09:34 • Новости дня
    Журналист Христофору: Смерть Грэма стала проявлением проклятия Зеленского

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уход из жизни американского сенатора Линдси Грэма (в списке террористов и экстремистов в России) нанес серьезный ущерб репутации Владимира Зеленского, заявил кипрский обозреватель Алекс Христофору.

    Внезапная смерть сенатора Линдси Грэма обернулась репутационным провалом для украинской стороны, указал Христофору, передает РИА «Новости».

    «В Киеве он выглядел хорошо и даже сподобился на несколько речей и фото с дронами. Грэм не первый политик, который испытывает неудачи после визита в Киев, так что это был дурной знак, превратившийся в удар по имиджу Киева», – подчеркнул журналист.

    По мнению эксперта, кончина влиятельного сторонника Киева оказалась тяжелой потерей для инициаторов эскалации.

    «Многие из вас знают про некое проклятие Зеленского. Это, конечно, все домыслы, просто на сей раз совпадение особенно красноречиво», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм умер от расслоения аорты. Накануне своей смерти политик посетил столицу Украины. Глава ФБР Кэш Патель сообщил о предоставлении необходимых ресурсов местным властям.

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    13 июля 2026, 08:46 • Новости дня
    Патрушев рассказал о разоблачении агентов ЦРУ в России на рубеже веков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская контрразведка на рубеже веков смогла преодолеть последствия распада СССР и нанести серьезные удары по иностранным спецслужбам, разоблачив сотни шпионов, заявил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    «Российская контрразведка преодолела последствия распада Советского Союза и прекращения существования Комитета государственной безопасности СССР. Удалось не просто сохранить ядро контрразведки, но и вновь начать действовать наступательно», – отметил Патрушев в интервью РИА «Новости».

    В качестве примеров успешной работы он привел задержание в 2000 году бывшего сотрудника разведки ВМС США Эдмонда Поупа, собиравшего данные о передовых морских вооружениях.

    Также Патрушев напомнил о разоблачении в 2004 году сотрудника Института США и Канады Игоря Сутягина, который передавал секретные сведения под прикрытием британской консалтинговой фирмы.

    Кроме того, помощник президента упомянул захват сотрудницы ЦРУ Черри Либернайт в конце 1999 года, работавшей под видом дипломата в Москве. Историки спецслужб также отмечают разоблачение четырех сотрудников британской MI-6 в 2006 году, использовавших шпионский камень для связи, что позже признал Лондон. По открытым данным ФСБ, счет разоблаченных иностранных агентов идет на сотни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии Николай Патрушев долго обдумывал предложение о переходе в органы государственной безопасности СССР.

    Помощник президента России назвал навязанный в девяностые годы либеральный курс угрозой для отечественного флота.

    Он также указывал на критическую необходимость развития военно-морских сил страны.

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    13 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Иранские военные уничтожили американские ракетные установки в Кувейте

    КСИР заявил об уничтожении американских установок HIMARS и складов в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Корпус стражей исламской революции нанес удар по складам боеприпасов и пусковым комплексам армии США на территории Кувейта.

    Иранские военные отчитались о ликвидации двух американских пусковых установок ракет класса «земля-земля» Himars, передает РИА «Новости». Успешной атаке также подверглись склады с боеприпасами на территории Кувейта.

    «КСИР заявил о том, что он уничтожил две пусковые установки США Himars вместе со складами ракет в Кувейте», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Press TV.

    До этого иранская сторона заявляла об ударах по военным базам США «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте. В результате тех атак были уничтожены зенитный ракетный комплекс Patriot и американская радиолокационная система FPS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники ликвидировали пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS на территории Кувейта.

    Несколькими днями ранее подразделения вооруженных сил исламской республики осуществили серию атак по американским зенитным ракетным комплексам Patriot.

    До этого военные поразили военно-воздушную базу Али ас-Салем ракетами.

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    13 июля 2026, 18:22 • Новости дня
    Цена нефти Brent взлетела после объявления планов Вашингтона по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    Мировые цены на нефть продемонстрировали резкий рост на фоне новостей о планах США восстановить блокаду морских портов Ирана.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года на лондонской бирже ICE росла более чем на 5%, передает ТАСС. Такая динамика отмечена после заявления президента США Дональда Трампа о планах восстановить блокаду морских портов Ирана.

    По данным торгов на 17:21 московского времени, цена Brent увеличивалась на 5,29%, достигая 80,03 доллара за баррель. Однако уже к 17:31 рост несколько замедлился.

    В это время нефть Brent торговалась на отметке 79,63 доллара за баррель, показывая прибавку в 4,76%. Одновременно стоимость фьючерсов на американскую нефть марки WTI поднималась на 4,78%, составив 74,82 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли новые удары по целям в Иране. Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.

    Ранее цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель.

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    13 июля 2026, 14:57 • Новости дня
    ВС Йемена атаковали аэропорт Саны из-за иранского самолета

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительственные войска повредили взлетно-посадочную полосу в столице страны, чтобы не допустить приземления борта из Ирана на контролируемую повстанцами-хуситами территорию.

    Удар по объекту инфраструктуры был нанесен для предотвращения посадки иранского воздушного судна, передает ТАСС.

    Аэропорт Саны в настоящее время находится под контролем движения «Ансар Аллах».

    «Террористические формирования хуситов, поддерживаемые иранским режимом, запретили йеменской национальной авиации приземляться в аэропорту столицы Саны и настояли на том, чтобы иранский [самолет] вторгся на территорию Йемена, поэтому взлетно-посадочная полоса аэропорта подверглась удару», – заявили в министерстве обороны страны.

    Незадолго до атаки военное ведомство призвало эвакуировать персонал и предостерегло граждан от приближения к территории гавани.

    В министерстве подчеркнули готовность перехватывать любые самолеты, нарушающие воздушное пространство, для защиты национального суверенитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года ВВС Израиля уничтожили инфраструктуру центрального аэропорта Саны.

    Гендиректор воздушной гавани сообщил об уничтожении шести пассажирских самолетов.

    Месяцем ранее йеменские хуситы закрыли акваторию Красного моря для израильских судов.

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    13 июля 2026, 05:41 • Новости дня
    Иран объявил о ракетном ударе по авиабазе США в Иордании
    Иран объявил о ракетном ударе по авиабазе США в Иордании
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные поразили американские военные объекты инфраструктуры беспилотниками, сообщил Корпус стражей исламской революции.

    Удар пришелся по американской авиабазе в Иордании, заявили в КСИР, передает ТАСС.

    В результате атаки на территории военного объекта вспыхнул пожар. Огонь охватил склады с вооружением и хранилища горючего.

    «Удары по Иордании были лишь первым этапом операции возмездия», – подчеркнули в КСИР

    Иранские военные добавили, что масштабные действия против сил США продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные поразили центр командования авиабазы Принца Хасана в Иордании.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции выпустил 10 баллистических ракет по американскому военному объекту Аль-Азрак.

    До этого Тегеран провел совместную операцию против инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне.

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    13 июля 2026, 17:54 • Новости дня
    Трамп заявил о планах США обложить данью Ормузский пролив

    Трамп: США начнут взимать 20% стоимости грузов в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты намерены взять под контроль Ормузский пролив и получать компенсацию за безопасное судоходство, заявил американский президент Дональд Трамп.

    Трамп отметил, что размер сбора составит 20% от стоимости транспортируемых товаров, передает ТАСС.

    «Все остальные страны будут справедливо и открыто пользоваться проливом. США будут впредь известны как «хранитель Ормузского пролива», – написал политик в социальной сети Truth Social. Он добавил, что формирование нового процесса начнется немедленно из-за высоких расходов на безопасность в неспокойном регионе.

    Через этот маршрут проходит примерно 25% мировых объемов торговли нефтью. Кроме того, там транспортируется около 20% глобальных поставок сжиженного природного газа.

    Ранее Трамп объявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов. МИД Ирана обвинил Вашингтон в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством.

    В июне президент США допустил введение платы за проход судов после окончания перемирия.

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    13 июля 2026, 08:53 • Новости дня
    Тегеран пригрозил ответными ударами соучастникам атак на Иран

    Тегеран предупредил третьи страны о последствиях соучастия в ударах по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Вслед за шестичасовой американской атакой власти Ирана пообещали рассматривать как законные мишени территории любых стран, содействующих противнику.

    Любое содействие иностранных государств в агрессии против Ирана приведет к ответным мерам, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное агентство Mehr и заявление иранского МИД.

    «Любое соучастие или сотрудничество со сторонами агрессора принесет последствия, и источники и места, откуда проводятся удары по Ирану, станут легитимными целями для оборонительных ударов вооруженных сил Исламской республики Иран», – подчеркивается в публикации.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) отчиталось о завершении очередной атаки на иранскую территорию. Операция продолжалась почти шесть часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании режима прекращения огня.

    Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи пригрозил серьезными последствиями за предоставление баз для атак.

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    13 июля 2026, 05:14 • Новости дня
    Гутерриш предупредил о катастрофических последствиях войны США и Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что возобновление боевых действий США и Ирана грозит катастрофическими последствиями, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

    «Генеральный секретарь вновь заявляет, что возвращение к полномасштабным боевым действиям имело бы катастрофические последствия – для народов региона, международного мира и безопасности, а также мировой экономики», – приводит слова Дюжаррика РИА «Новости».

    Гутерриш, как сообщил его представитель, обратился к сторонам с призывом к максимальной сдержанности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США атаковали как минимум 13 иранских городов в ходе новой волны авиаударов.

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума. Стоимость нефти марки Brent на биржевых торгах в ночь на 13 июля выросла на фоне сообщений об ударах США по Ирану.

    США объявили, что соглашение о прекращении войны «закончилось».

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    13 июля 2026, 05:57 • Новости дня
    Парламент Сирии провел первое заседание после свержения Асада

    Tекст: Антон Антонов

    Спустя 19 месяцев после свержения Башара Асада и смены власти в Сирии сирийский парламент провел первое заседание, сообщает SANA.

    «Депутаты Народного собрания собрались в новом составе в первый раз с момента свержения власти Башара Асада», – говорится в сообщении SANA.

    Ключевой задачей Народного собрания станет разработка новой конституции страны и выработка основ демократического правления, передает РИА «Новости».

    Согласно временной избирательной системе, две трети из 210 депутатов были отобраны коллегиями выборщиков в октябре 2025 года. Оставшиеся 70 законодателей сирийский президент Ахмед аш-Шараа назначил 1 июля. Власти отказались от всеобщих парламентских выборов, сочтя невозможным провести голосование и подсчет бюллетеней в условиях миллионов внутренне перемещенных лиц и разрушенной войной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые власти Сирии объявили Ахмада аш-Шараа президентом страны на переходный период и распустили прежний парламент.

    Аш-Шараа подписал указ о создании Совета национальной безопасности для координации работы в сферах безопасности и политического управления.

    Россия назвала прошедшие 5 октября парламентские выборы в Сирии большой победой и выразила готовность к регулярным консультациям с Дамаском.

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    13 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Хуситы атаковали ракетами и дронами аэропорт в городе Абха в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на атаку по аэропорту Саны нанесены удары по международному аэропорту Абха на юго-западе Саудовской Аравии, сообщил военный представитель правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа.

    «В ответ на саудовскую агрессию мы нанесли удар по международному аэропорту Абха с применением баллистических ракет и беспилотников; операция успешно достигла поставленных целей», – приводит слова представителя хуситов РИА «Новости» со ссылкой на Al Masirah.

    От имени движения он предупредил все авиакомпании о рисках полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии и призвал крайне серьезно относиться к этим сигналам. По его словам, предупреждения будут действовать до тех пор, пока не будет снята блокада с международного аэропорта Саны.

    По данным отслеживания воздушного движения на портале FlightRadar, небо над городом Абха, а также над расположенными у границы с Йеменом городами Наджран и Джизан в настоящий момент остается свободным от самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменская группировка «Ансар Алла» возложила на Саудовскую Аравию вину за срыв перемирия.

    Месяцем ранее хуситы запретили проход израильских судов через акваторию Красного моря.

    В 2025 году хуситы нанесли серию ракетных ударов по целям на территории Израиля.

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    13 июля 2026, 22:56 • Новости дня
    Главы Роскосмоса и НАСА собрались обсудить будущее МКС

    Баканов и глава НАСА Айзекман собрались обсудить будущее МКС

    Tекст: Антон Антонов

    Утром 14 июля состоятся переговоры с главой НАСА Джаредом Айзекманом, стороны обсудят будущее МКС, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    «Пилотируемый космос выведен из-под санкций, поэтому диалог у нас идет. Но, как вы понимаете, мы еще должны решить судьбу МКС перед тем, как думать, что будет после. До 2028 года точно эксплуатируем. Завтра у нас переговоры, может быть, будет продлено», – заявил Баканов в интервью ИС «Вести».

    По его словам, в перспективе НАСА намерено создавать собственную станцию, а Россия – национальную орбитальную станцию.

    Глава Роскосмоса добавил, что уже обсудил с Айзекманом подготовку к старту полета международного экипажа МКС. Он отметил полную вовлеченность американского коллеги, его осведомленность в советской, российской и американской космической истории, а также охарактеризовал отношения сторон как добрые и рабочие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Айзекман прилетел на Байконур, чтобы проводить международный экипаж на МКС.

    Ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» установили на стартовый стол Байконура.

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