Во Франции приостановили работу АЭС из-за жары

Tекст: Денис Тельманов

Французская энергетическая компания EDF временно прекратила эксплуатацию трех ядерных реакторов и сократила выработку энергии на восьми других объектах, передает РИА «Новости».

Причиной таких мер стали экстремальные погодные условия, установившиеся в стране.

«В связи с погодными условиями и в целях соблюдения постановлений о выбросах и защиты окружающей среды реакторы №2 на АЭС «Гольфеш» на берегу Гаронны, №3 на АЭС «Бюже» на берегу Роны и №2 на АЭС «Шо» на берегу Мезы остановлены», – говорится в заявлении компании.

Снижение мощности затронуло станции «Сент-Альбан», «Блайе», «Бюже», «Шо» и «Трикастен».

Экологическое законодательство Франции требует от энергетиков уменьшать нагрузку на АЭС при превышении температуры воды в реках допустимых значений. Это необходимо для сохранения речной флоры и фауны.

Из-за сильного зноя вода нагрелась до критических показателей, что потребовало оперативного вмешательства.

Европу продолжают испытывать на прочность высокие температуры. В конце июня метеорологическая служба Франции зафиксировала рекорд: наивысший уровень погодной опасности был объявлен в 72 из 96 департаментов.

Воздух прогревался до 40 градусов, а в некоторых районах столбики термометров поднимались еще выше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, девятого июля компания EDF остановила работу реактора АЭС «Гольфеш» из-за сильного нагрева реки Гаронна.

В конце июня экстремальные погодные условия уже приводили к отключению энергоблоков данного объекта.

Аномальная жара спровоцировала резкий скачок смертности среди пожилых людей во Франции.