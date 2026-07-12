В Ленобласти начали устранять последствия разрушительного ураганного ветра

Tекст: Денис Тельманов

Последствия разгула стихии ликвидируют в десяти районах Ленинградской области, передает РИА «Новости».

«По информации областного комитета по дорожному хозяйству, с региональных дорог за сутки убрали 517 поваленных деревьев. Работы проходят сразу в десяти районах – привлечено 132 человека и 70 единиц техники», – сообщили в пресс-службе правительства региона.

Специалисты также активно восстанавливают подачу электричества в оставшихся без света населенных пунктах.

Власти отметили, что 314 энергетиков и 120 машин спецтехники снимают ветки с линий и устраняют обрывы проводов. При необходимости людей оперативно переключают на резервные схемы питания.

Согласно данным администрации, наиболее трудная обстановка с энергоснабжением сохраняется в четырех муниципальных образованиях. Сложности зафиксированы в Гатчинском округе, а также Лужском, Кингисеппском и Ломоносовском районах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ночная гроза оставила без света свыше 42 тыс. жителей Ленинградской области.

Сильный ветер повалил вековые дубы и липы в парке петербургского музея-заповедника «Павловск».

Более 100 бригад специалистов «Ленэнерго» занимаются устранением локальных нарушений на линиях электропередачи.