Машков выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Смирнова

Tекст: Денис Тельманов

Уход выдающегося актера стал тяжелым ударом для театрального сообщества, передает РИА «Новости». В пресс-службе Театра на Таганке ранее сообщили, что Юрий Смирнов ушел из жизни в субботу в возрасте 87 лет.

«Невосполнимая утрата постигла театральное общество - уход выдающегося мастера сцены Юрия Смирнова. Юрий Николаевич принадлежал к той легендарной плеяде актеров, которые составляют историю Театра на Таганке с самого его основания в 1964 году», – приводятся слова Машкова в сообщении СТД РФ.

Народный артист отметил, что Смирнов стоял у истоков театра вместе с Юрием Любимовым и посвятил сцене более полувека. За свою плодотворную работу актер был удостоен знака отличия «За безупречную службу городу Москве».

Машков подчеркнул, что мастерство Смирнова поражало многогранностью как в кино, так и в знаковых постановках Таганки.

По словам председателя СТД, каждая роль покойного артиста отличалась высочайшим профессионализмом, интеллектуальной глубиной и редкой человеческой теплотой.

Союз театральных деятелей выразил глубокие соболезнования родным, близким и поклонникам таланта Юрия Николаевича.

Как писала газета ВЗГЛЯД, народный артист России Юрий Смирнов ушел из жизни в возрасте 87 лет.

Церемония прощания с актером пройдет в стенах московского Театра на Таганке.

Месяцем ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным покойного народного артиста РСФСР Михаила Ножкина.